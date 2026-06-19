El proyecto minero La Coipita, ubicado en San Juan, confirmó esta semana la mejor intersección de perforación registrada hasta el momento en la propiedad y reportó el hallazgo de una nueva zona mineralizada con cobre, oro y plata. Los resultados corresponden a la campaña 2026 desarrollada por AbraSilver junto a Teck Resources. La compañía informó que el programa incluyó 5.248 metros de perforación diamantina distribuidos en siete pozos. Los trabajos permitieron confirmar la continuidad de la mineralización en profundidad, extender el sistema conocido en el objetivo Yaretas e identificar un nuevo centro mineralizado denominado Yaretas Sur.

El resultado más destacado correspondió al pozo DDH-LC26-010, que registró una intersección de 747,5 metros con una ley promedio de 0,69% de cobre, 0,06 gramos por tonelada de oro y 142 partes por millón de molibdeno, entre los 396 y los 1.143,5 metros de profundidad.

La mejor intersección

Dentro de ese tramo, la empresa destacó intervalos de mayor ley. Uno de ellos alcanzó 108 metros con 1,06% de cobre, 0,10 gramos por tonelada de oro y 204 partes por millón de molibdeno. Otro registró 184 metros con 0,78% de cobre, 0,09 gramos por tonelada de oro y 123 partes por millón de molibdeno.

Según AbraSilver, estos resultados confirman la presencia de un sistema robusto de cobre, oro y molibdeno con una importante extensión vertical.

Otro de los pozos destacados fue el DDH-LC26-011, que interceptó 250,6 metros con 0,39% de cobre, 0,07 gramos por tonelada de oro y 119 partes por millón de molibdeno, permitiendo confirmar la continuidad de la mineralización dentro del sistema central de Yaretas.

Nuevo sector mineralizado

Uno de los principales hitos de la campaña fue la identificación de Yaretas Sur, ubicado aproximadamente a 1,9 kilómetros al sur del área principal de perforación.

En ese sector, el pozo DDH-LC26-012 encontró múltiples zonas con cobre, oro y plata. Entre los resultados informados se destacó una intersección de 42 metros con 1,03% de cobre, 0,63 gramos por tonelada de oro y 41 gramos por tonelada de plata.

Dentro de ese tramo se identificó además un intervalo de 28 metros con 1,45% de cobre, 0,81 gramos por tonelada de oro y 45 gramos por tonelada de plata.

La Coipita se ubica en el oeste de San Juan y forma parte del acuerdo entre AbraSilver y Teck. Desde 2024, la minera canadiense completó 11.270 metros de perforación en 19 pozos e informó inversiones cercanas a los USD 23 millones, superando el compromiso inicial de USD 20 millones previsto en el convenio.