La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se comprometió a llevar al Senado el reclamo de los proveedores mineros sanjuaninos por la competencia desleal frente a Chile. Lo confirmó en diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, tras una mesa de trabajo con la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa) en el hotel boutique Elenna, Las Tapias, Albardón. "Esta es una de las problemáticas más importantes que he escuchado en el día de hoy y, bueno, espero poder plasmarla en Buenos Aires frente a los senadores", afirmó.

La vicepresidente recorrió el predio de MTZ y mientras escuchaba las problemáticas del sector. (Foto: DIARIO HUARPE)

Villarruel destacó primero el potencial de la actividad: "San Juan tiene muchos proyectos mineros en exploración, en la etapa previa, y eso va a ser una gran fuente de trabajo para los sanjuaninos y por supuesto para los argentinos".

"Hay que adecuar las cosas de manera de que la competencia sea leal con aquellos que están del otro lado de la cordillera".

Lo que escuchó en la mesa con los proveedores

Del encuentro participaron unos 40 socios de Caprimsa, que le trasladaron a la vicepresidenta un dato que, según contó su presidente, Fernando Godoy, la sorprendió: hay proveedores sanjuaninos con costos entre un 30% y un 40% superiores a los chilenos, sobre todo en logística y abastecimiento minero. "Nos dijo que ella no dimensionaba tanto la problemática sobre la competencia", relató Godoy. La preocupación creció, además, tras los nuevos protocolos del tratado minero entre Argentina y Chile, que incorporan proyectos binacionales como Vicuña: "Hoy con el convenio binacional estamos fuera del partido, no nos invitan ni a participar", señaló el empresario. Muchos empresarios se presentaron y expusieron sus problemas y pidieron soluciones, pero algunos reclamos estaban fuera de la orbita del Senado, según pudo saber este medio.

Villarruel y empresarios proveedores mineros. (Foto: DIARIO HUARPE)

Los límites de su rol en el Senado

Consultada sobre si podría impulsar medidas concretas desde la Cámara alta, Villarruel fue cauta: "Eso depende, por supuesto, siempre de los senadores. Son ellos los que presentan los proyectos de ley, los que dictaminan en comisión y los que luego votan en el recinto". Y remarcó cuál entiende que es su margen de acción institucional: "Desde la Presidencia del Senado, en este caso desde mi rol, siempre articulo todo de manera de que el federalismo, la producción, la generación de empleo y el trabajo sean para y por los argentinos."

Villaruel en reunión con empresarios de Caprimsa. (Foto: Gentileza)

Godoy coincidió en la importancia de esa articulación desde Buenos Aires: "Somos una provincia chica en referencia a la cantidad de diputados y senadores que tenemos. Nos tenemos que tratar de articular y más con la posibilidad de una vicepresidenta de la Nación que articule ayuda a los socios."

Una segunda parada, en MTZ Logística

Después del encuentro con los proveedores, Villarruel visitó MTZ Logística, en Ruta 40 y calle 8, recibida por su propietario, Carlos Martínez, quien planteó el mismo reclamo sobre los costos: "Sabemos que estamos compitiendo en desventaja con ellos" (en referencia a Chile), aunque aclaró que todavía no hay un proyecto concreto para modificar la situación. "Estamos preparados, encontramos algunas dificultades con la competencia exterior y creemos que la vicepresidenta nos escuchó para poder trabajar sobre esa problemática", agregó.

Carlos Martínez, propietario de MTZ. (Foto: gentileza)

Una agenda que no se agotó en la minería

Villarruel fue quien llamó hace algunas semanas a Godoy para pedirle que organice un acercamiento con los proveedores mineros. También quiso recorrer otros sectors de San Juan: "Así es, el sector minero. Ahora vamos a ir al tema de la producción de tomates. Vamos a recorrer distintas actividades productivas de la provincia de San Juan, que es una provincia realmente muy rica, muy llena de recursos y que la idea es que pueda ser disfrutada por los sanjuaninos y por todos los argentinos", afirmó. Consultada sobre una posible nueva visita, no dudó: "Ojalá que sí. Me encantaría poder conocer también lo relacionado a la industria del turismo, en la cual San Juan también es sumamente importante."