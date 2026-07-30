La propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para permitir el ingreso de inversores privados en la estructura comercial del Mundial continúa generando rechazo. Esta vez fue la Concacaf, la confederación que nuclea a los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la que cuestionó públicamente la iniciativa y se alineó con la postura que horas antes había adoptado la UEFA.

A través de un comunicado, la Concacaf expresó su preocupación por la falta de transparencia con la que se presentó el proyecto y advirtió que una decisión de semejante magnitud requiere un análisis profundo y un amplio consenso entre las asociaciones miembro. Además, remarcó que no recibió información suficiente sobre el alcance de la propuesta antes de que fuera puesta sobre la mesa.

La iniciativa de Infantino contempla la venta de una participación en una nueva sociedad que administraría los derechos comerciales del Mundial y de otras competiciones organizadas por la FIFA. Según trascendió, el objetivo es captar miles de millones de dólares provenientes de fondos de inversión privados.

La postura de la Concacaf se conoce apenas un día después de que la UEFA anunciara su rechazo unánime al proyecto e incluso advirtiera que podría boicotear las competiciones organizadas por la FIFA si la propuesta avanza. El organismo europeo sostiene que abrir la propiedad comercial del Mundial a capitales privados pone en riesgo la esencia del fútbol y prioriza los intereses económicos por encima de los deportivos.

Con la oposición de dos de las confederaciones más influyentes del planeta, el plan de Infantino enfrenta un escenario cada vez más complejo. Mientras tanto, la FIFA todavía no informó si realizará modificaciones a la propuesta o si mantendrá el cronograma previsto para que las federaciones definan su postura en las próximas semanas.