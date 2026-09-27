La confesión bomba de Pedro Rosemblat sobre su casamiento con Lali

La expectativa mediática por la unión entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue en aumento a medida que se acerca la fecha del festejo prevista para el próximo 30 de octubre. Sin embargo, el propio comunicado oficial de los protagonistas busca bajar el tono a las versiones que circulaban sobre una fiesta multitudinaria.

Durante su visita al programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece, el comunicador rompió el silencio para aclarar los rumores sobre la organización. Según sus palabras, la realidad dista mucho de lo que los fanáticos e ingeniosos especulan en redes sociales.

“Creo que hay como una fantasía armada de que va a ser un mega evento en donde se va a cruzar la política y el espectáculo y de repente van a estar Hugo Moyano y Lady Gaga”, comentó entre risas ante la mirada atento del equipo de producción.

En la misma línea, el presentador remarcó que las listas de invitados responderán a la historia personal de cada uno y no a compromisos institucionales. “Y no va a pasar porque yo no invito a Lady Gaga y ella no invita a Hugo Moyano”, agregó para luego dar la definición central sobre la jornada de fiesta. “Va a ser algo muy íntimo”.

El conductor del ciclo, Mario Pergolini, quiso indagar más allá y le preguntó de forma directa si la cifra rondaría las 300 personas en el salón. La respuesta no tardó en llegar: “No, creo que no. Íntimos de verdad, familia y amigos nada más”.

La charla también dejó espacio para momentos divertidos cuando el entrevistador consultó si estaba incluido en la nómina de los elegidos para presenciar el compromiso. Entre risas, el invitado le respondió: “Se me hace que aunque te invite no irías así que te saco ese peso de encima”.

Para cerrar el intercambio con buena energía, el legendario presentador confirmó que enviará un obsequio para la futura vivienda de los novios. Tras consultar sobre los elementos faltantes en la casa, acordaron que el presente oficial consistirá en 6 vasos de vidrio grueso junto a 6 individuales para la mesa principal.