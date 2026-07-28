La confianza de los argentinos en el Gobierno de Javier Milei registró en julio su nivel más bajo desde el inicio de la gestión, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El relevamiento reflejó una nueva caída del indicador y encendió una señal de alerta para el oficialismo de cara al segundo semestre del año.

De acuerdo con el estudio, el descenso estuvo impulsado principalmente por una pérdida de apoyo entre los sectores que históricamente respaldaron al Presidente. El informe señala que el retroceso fue más marcado dentro del denominado "núcleo duro" del oficialismo, un segmento que hasta ahora había sostenido niveles elevados de aprobación.

El indicador también mostró una baja en distintas dimensiones evaluadas, como la capacidad del Gobierno para resolver los problemas del país, la eficiencia en la administración del gasto público y la evaluación general de la gestión. Si bien el respaldo continúa siendo mayor entre los hombres, los jóvenes y quienes poseen mayores ingresos, la tendencia general fue negativa respecto de la medición anterior.

El Índice de Confianza en el Gobierno es elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella a partir de encuestas realizadas en todo el país. El relevamiento es uno de los principales termómetros sobre la percepción ciudadana respecto de la gestión nacional y suele ser utilizado para medir la evolución del respaldo político al Poder Ejecutivo.

La caída del indicador se produce en un contexto marcado por el ajuste económico, la desaceleración de la inflación y el debate político previo a las elecciones legislativas. El desempeño del índice en los próximos meses será seguido de cerca por el oficialismo para evaluar el impacto de las medidas económicas y del clima social sobre la imagen del Gobierno