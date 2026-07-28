La confianza en el Gobierno del presidente Javier Milei volvió a caer en julio y alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la gestión. De acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador retrocedió un 6,5% respecto de junio y se ubicó en 1,94 puntos.

Con este resultado, el índice acumula una caída del 21,5% en los últimos doce meses y consolida una tendencia descendente que solo tuvo una interrupción en junio, cuando había registrado una suba del 3,9%.

En lo que va de 2026, el ICG mostró bajas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%) y julio (-6,5%), siendo abril el mes de mayor retroceso.

El informe también revela diferencias marcadas según la edad de los encuestados. La mayor caída se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde la confianza disminuyó un 23% y alcanzó los 1,68 puntos. En tanto, las personas mayores de 50 años presentaron el nivel más alto del índice, con 2,07 puntos, aunque también registraron una baja del 7,1%.

Desde el punto de vista geográfico, el mayor descenso se produjo en el Gran Buenos Aires, donde el indicador cayó un 10,9% hasta los 1,63 puntos. En la Ciudad de Buenos Aires la disminución fue del 5,6%, mientras que en el interior del país el retroceso alcanzó el 4,7%.

El estudio también muestra diferencias por nivel educativo. Entre quienes poseen estudios primarios completos, la confianza cayó un 24,7%, mientras que entre quienes tienen formación terciaria o universitaria la baja fue del 7,5%. En el segmento con estudios secundarios prácticamente no hubo variaciones respecto de junio.

Otro dato relevante del informe es el impacto de la inseguridad en la percepción sobre el Gobierno. Entre las personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito, o tener un familiar que lo fue, el índice se desplomó un 25,9%. En cambio, entre quienes no atravesaron esa situación, la baja fue de apenas el 1%.

Finalmente, las expectativas económicas también marcaron diferencias significativas. Entre quienes consideran que la situación económica empeorará durante el próximo año, el índice cayó un 11,1% y se ubicó en apenas 0,33 puntos. Por el contrario, entre quienes esperan una mejora económica, la confianza creció un 1,8%, alcanzando los 4,15 puntos.