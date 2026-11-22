La cumbre climática de Naciones Unidas (COP31) cerró este domingo 22 de noviembre en Antalya, Turquía, sin un acuerdo político global para enfrentar el calentamiento del planeta. Lo hizo después de casi 50 horas de negociaciones adicionales, que la convirtieron en la más larga de la historia. El punto de ruptura fue uno que lleva años dividiendo a los países: cómo avanzar en el abandono del petróleo, el gas y el carbón, principales responsables del cambio climático.

El encuentro comenzó el 9 de noviembre y debía concluir el viernes 20. Sin embargo, el borrador de declaración final presentado por la conducción compartida entre Turquía y Australia no incluyó una mención explícita a la transición para dejar atrás los combustibles fósiles. La Unión Europea y países como Panamá, las Islas Marshall y Vanuatu rechazaron el documento por considerarlo insuficiente.

Del otro lado, Arabia Saudita y Rusia se resistieron a incluir referencias directas a esos combustibles. Para las delegaciones que reclamaban un compromiso más firme, aceptar el texto significaba retroceder respecto de lo acordado en la COP28 de Dubái, en 2023, cuando los países se comprometieron a avanzar en la transición para alejarse de los combustibles fósiles.

"Es inconcebible que tengamos una decisión climática que no haga referencia a los combustibles fósiles", cuestionó el ministro irlandés Darragh O'Brien, que habló en nombre de la Unión Europea. El presidente de la cumbre, el turco Murat Kurum, terminó dando por cerradas las discusiones sin lograr el consenso necesario.

Un cierre que la ONU calificó de decepcionante

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su "profunda decepción" por el resultado. "No podemos apagar el fuego mientras le echamos combustible", advirtió al insistir en que la dependencia del carbón, el petróleo y el gas sigue alimentando la crisis climática. También alertó que las temperaturas continúan batiendo récords y que cada demora encarece la respuesta al problema.

La falta de acuerdo no se limitó a la energía. También hubo fuertes diferencias sobre el financiamiento que reclaman los países en desarrollo para afrontar sequías, inundaciones y otros eventos extremos. Una propuesta para triplicar los fondos destinados a la adaptación hacia 2035 no establecía una base clara de cálculo ni garantías suficientes, uno de los puntos cuestionados durante las negociaciones.

Qué se aprobó pese al fracaso del pacto general

Aunque no hubo declaración política final, la COP31 no terminó sin resultados. Los países adoptaron decisiones parciales sobre la meta mundial de adaptación, el Fondo de Adaptación y un programa para impulsar una transición justa, es decir, que los cambios energéticos contemplen sus efectos sociales y laborales. También se promovieron iniciativas para acelerar la electrificación.

Esas decisiones, sin embargo, no reemplazan el acuerdo general que se buscaba. El fracaso tampoco anula el Acuerdo de París ni los compromisos asumidos en cumbres anteriores. La próxima oportunidad para destrabar las diferencias será la COP32, prevista para 2027 en Adís Abeba, Etiopía.