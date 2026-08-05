San Juan y la Coparticipación: Claves del Informe del CEPA (59 caracteres)Con un 86% de sus ingresos provenientes de fondos nacionales, San Juan registró un alza del 7,1% real en coparticipación durante julio de 2026, impulsada por el impuesto a las Ganancias pero condicionada por el estancamiento del consumo.

San Juan está en una encrucijada entre el reparto de los recursos nacionales. La distribución de la renta tributaria en Argentina continúa exponiendo las profundas asimetrías estructurales del esquema federal. Según el más reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), San Juan se posiciona como una de las provincias con mayor nivel de dependencia de los Recursos de Origen Nacional (RON), los cuales representan el 86% del total de sus ingresos presupuestarios (71% vía Coparticipación Federal y 15% por otros recursos tributarios nacionales).

Esta elevada sensibilidad a las transferencias de la Casa Rosada ubica a la provincia en el pelotón superior del mapa de vulnerabilidad fiscal, apenas detrás de distritos como Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Chaco, y en marcado contraste con jurisdicciones con amplia base tributaria propia o ingresos extraordinarios por hidrocarburos, como CABA o Neuquén.

Julio dio un respiro, pero con luces de alerta

En el análisis del mes de julio de 2026, el flujo de recursos hacia la provincia mostró un saldo positivo en términos reales. La Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) destinada a San Juan registró un incremento interanual real del 7,1%, mientras que el total de RON consolidados avanzó un 7,4%.

Sin embargo, desde una perspectiva de economía política, el motor detrás de este incremento evidencia tensiones estructurales entre la economía financiera/corporativa y la economía real de los hogares.

El repunte de la masa coparticipable se explica fundamentalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias, que tuvo un salto real interanual del 19,8% a nivel nacional. Este comportamiento estuvo traccionado por el pago de anticipos de personas jurídicas y declaraciones juradas de personas físicas.

Por el contrario, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) volvió a mostrar números rojos, con una contracción real del 0,2% interanual en las transferencias. El dato no es menor: el IVA ha caído en 10 de los últimos 12 meses, constituyendo el indicador más fiel del enfriamiento del consumo de masas y el debilitamiento del poder de compra en el mercado interno.

El desafío de la autonomía en el federalismo argentino

El informe del CEPA pone de relieve que el debate presupuestario no es meramente contable, sino político. En un contexto donde los ingresos locales solo cubren el 14% del presupuesto provincial, la capacidad de planificación estatal en San Juan —desde la obra pública hasta la contención social y los salarios estatales— sigue supeditada a las dinámicas macroeconómicas nacionales y a las reglas del reparto federal.

La paradoja del escenario actual radica en que, mientras los ingresos provinciales logran un alivio temporal vía Ganancias corporativas, el motor del consumo diario (IVA) permanece apagado, marcando un límite claro para la recuperación sostenible de la economía regional.