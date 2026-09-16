La cordobesa que promete "federalismo" en la Magistratura nacional

Itatí Demarchi llegó a San Juan con una propuesta central para su candidatura al Consejo de la Magistratura de la Nación: federalizar la representación de los abogados y llevar al organismo las dificultades que enfrenta la Justicia en el interior del país. La abogada cordobesa puso especialmente el foco en las vacantes judiciales y sostuvo que las necesidades de quienes ejercen la profesión fuera de Buenos Aires deben tener mayor peso en las decisiones.

Demarchi visitó la provincia en el marco de la campaña para las elecciones del próximo 20 de octubre, cuando los abogados con matrícula federal activa elegirán cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para integrar el Consejo durante el período 2026-2030.

La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María encabeza la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional. El segundo candidato titular es Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Completan los lugares titulares Julia Toyos, de Salta, y Andrés Abramovich, de Santa Fe.

Las vacantes, uno de los ejes

Uno de los planteos de Demarchi apunta al funcionamiento de la Justicia federal en las provincias y a las demoras para cubrir cargos de magistrados.

El mapa oficial del Consejo de la Magistratura registra actualmente 159 vacantes en trámite dentro del organismo, otras 85 en el Poder Ejecutivo y 25 en el Senado. Además, existen 75 concursos en trámite para cubrir cargos de magistrados nacionales y federales.

La situación mostró una evolución durante 2026. Con datos actualizados al 27 de febrero, se habían contabilizado 364 vacantes sobre un total de 1.002 cargos de la Justicia Federal y Nacional, lo que representaba el 36,3%. Desde entonces avanzaron distintos procesos de selección y designación.

En ese escenario, Demarchi plantea que el Consejo no debe concentrar su mirada en Buenos Aires. Su propuesta busca incorporar a la agenda las dificultades cotidianas de los tribunales federales de las provincias, la cobertura de cargos y las necesidades de los abogados que litigan en el interior.

La candidata también puso el acento en la representación profesional. Durante su paso por San Juan reconoció que la política atraviesa este tipo de elecciones, pero sostuvo que su objetivo es defender los intereses de los abogados y llevar al Consejo los problemas concretos que enfrentan quienes ejercen la profesión.

Un sanjuanino integra la lista

Demarchi es abogada laboralista, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y una de las impulsoras de Abogacía Transformadora, espacio que reúne referentes de distintas provincias y que propone fortalecer la representación federal de la profesión.

San Juan también tiene presencia dentro de su lista. Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados de la provincia y referente local de Abogacía Transformadora, ocupa el cuarto lugar entre los candidatos suplentes.

La conformación de Abogacía Unida y Dignidad Profesional también tiene un componente político. Publicaciones nacionales identifican a Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, como uno de los articuladores del armado.

En San Juan, distintos medios han relacionado a Abogacía Transformadora con dirigentes y abogados vinculados al justicialismo. Sin embargo, desde la propia agrupación han sostenido públicamente que se trata de un espacio apartidario orientado a la representación profesional.

La elección del 20 de octubre pondrá en juego los cuatro lugares correspondientes a la abogacía dentro del Consejo de la Magistratura, organismo que interviene, entre otras funciones, en los concursos y en la selección de candidatos para cubrir cargos de jueces nacionales y federales.

Con ese escenario, Demarchi busca instalar durante su recorrida por las provincias uno de los ejes de su campaña: qué lugar tendrá el interior en el Consejo y cómo trasladar al organismo la realidad de los abogados y de los tribunales federales alejados de Buenos Aires.