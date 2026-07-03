La Corte, a favor de una bodega sanjuanina en millonario juicio de la española Iberte

La Corte de Justicia de San Juan desestimó las demandas de una firma de capitales europeos, concluyendo un proceso comercial y legal que demandó años de tramitación en los fueros civiles locales. El conflicto legal se originó a partir de una serie de discrepancias contractuales vinculadas a la compraventa de vino, mosto y materias primas destinadas a la exportación.

La empresa Iberte había establecido acuerdos comerciales con Fraccionadora San Juan, un tradicional establecimiento vitivinícola de la provincia, para la adquisición de volúmenes significativos de producción, con el objetivo de colocarlos en mercados internacionales. Sin embargo, las diferencias en la ejecución de los pagos y en el cumplimiento de los plazos logísticos pactados inicialmente llevaron a la rescisión del vínculo y a la posterior apertura de la vía judicial.

Durante la primera etapa del proceso, la justicia de primera instancia analizó las pruebas periciales, los registros contables y las cláusulas comerciales firmadas por ambas partes. Aquella resolución inicial había resultado desfavorable para la compañía local, obligándola en esa instancia a abonar una indemnización económica por supuestos perjuicios financieros ocasionados a la firma extranjera.

El empresario español Juan José Retamero.

Ante este escenario, la representación legal de la bodega sanjuanina interpuso recursos de apelación de forma sucesiva, trasladando la discusión a la Cámara Civil, donde los magistrados revisaron los argumentos técnicos del caso antes de que el expediente pasara a la máxima instancia.

El caso llegó finalmente a la Corte de la provincia debido a la presentación de recursos extraordinarios por parte de la defensa de Fraccionadora San Juan. Los apoderados de la firma argumentaban la necesidad de una correcta valoración de la prueba vinculada a la presentación de los planes de carga y logística.

La revisión minuciosa de las actuaciones por parte del máximo tribunal determinó que las obligaciones contractuales debían interpretarse de manera integral, por lo cual se rechazaron las pretensiones de la demandante y se dio por finalizada la controversia legal en el ámbito provincial.

Diversificación hacia la minería

La resolución definitiva fue emitida por la Corte de Justicia de San Juan, con la firma de los ministros Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima, Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria. La decisión de los ministros dejó firme la eximición de la bodega, obligando a la compañía demandante a afrontar las costas legales generadas en las etapas previas de la causa.

Cabe mencionar que, de manera paralela al desarrollo de este litigio en el sector del vino, Iberte modificó de forma paulatina su estrategia de inversiones en la región cuyana. La corporación disminuyó sus operaciones en la industria vitivinícola para concentrar su estructura de capital y recursos técnicos en la actividad minera de la provincia. En este nuevo esquema, la firma participa activamente en la gestión de activos mineros y en el desarrollo de proyectos de exploración en zonas cordilleranas con potencial de cobre, oro y otros minerales de interés industrial, como ocurre con su vinculación al proyecto Gualcamayo.

Este fallo judicial coincide con el periodo en que la empresa busca consolidar sus planes de inversión de riesgo y acuerdos asociativos en el sector extractivo de San Juan.

En los ámbitos institucionales y económicos de la provincia, el cierre de la causa permite definir el estatus financiero de las partes involucradas y aporta certidumbre respecto a los criterios que aplica la justicia local en la interpretación de los contratos comerciales de gran envergadura. Para la industria vititivinícola es un alivio.