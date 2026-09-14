El Concurso de Aspirantes para ingresar al Poder Judicial de San Juan recién comienza a recorrer su primera etapa, pero desde la Corte ya trabajan sobre la continuidad del proceso. La segunda instancia será la prueba de ortografía y, según las previsiones de la organización, los nuevos turnos podrían comenzar a definirse recién en octubre.

La primera etapa, correspondiente a la prueba de dactilografía, se extenderá hasta el próximo 6 de octubre. Una vez finalizado ese proceso, el Poder Judicial deberá realizar el filtrado de todos los aspirantes que lograron superar la evaluación y organizar una nueva convocatoria para quienes continúen en carrera.

La intención es que alrededor del 6 o 7 de octubre puedan comenzar a publicarse los horarios correspondientes a la prueba de ortografía. Sin embargo, el cronograma definitivo dependerá directamente de una variable fundamental: cuántas personas consigan aprobar la primera instancia.

La logística no será sencilla. El examen de ortografía demanda más tiempo que la prueba inicial, por lo que será necesario organizar menos turnos por jornada. Además, la cantidad de aspirantes que superen la dactilografía determinará cuántos días serán necesarios para completar la segunda instancia.

Desde la organización no descartan que puedan anticiparse algunos horarios para los primeros grupos que rindieron dactilografía, aunque aclararon que no podrán hacerlo con demasiada anticipación precisamente porque primero deberán conocer el número de aprobados.

El concurso cuenta con cinco etapas eliminatorias. La primera es la prueba de dactilografía, que exige escribir correctamente 100 palabras de un texto jurídico. Luego llegará la evaluación de ortografía, seguida por un curso virtual obligatorio. La cuarta instancia será una prueba de conocimientos teóricos y el proceso finalizará con una entrevista personal obligatoria.

La convocatoria de 2026 reunió a 12.293 inscriptos, una cifra récord para este tipo de concursos en San Juan. De ellos, 11.518 pertenecen a la Primera Circunscripción Judicial y 775 a la Segunda, correspondiente a Jáchal e Iglesia.

Ahora, mientras miles de aspirantes comienzan a atravesar la exigente primera prueba, la atención estará puesta en el filtro que dejará la dactilografía. Ese resultado será determinante para que la Corte pueda diagramar la siguiente etapa y poner en marcha, ya en octubre, el examen de ortografía.