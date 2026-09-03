La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exgobernador de Entre Ríos y exembajador Sergio Urribarri, sentenciado a ocho años de prisión por hechos de corrupción vinculados con contrataciones de publicidad oficial durante su gestión provincial. Tras la decisión del máximo tribunal, la Fiscalía podría avanzar con un pedido para que vuelva a quedar detenido.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal consideró inadmisible un planteo presentado por Gustavo Roberto Tamay, uno de los condenados, por cuestiones procesales. Con esta decisión quedaron firmes las penas dictadas contra todos los acusados alcanzados por el expediente.

La investigación judicial determinó que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se concretaron 143 operaciones que provocaron un perjuicio de más de $12 millones a las arcas de Entre Ríos. También se investigaron otras maniobras relacionadas con la difusión de la precandidatura presidencial de Urribarri y actos de su gobierno.

Un esquema para desviar fondos públicos

La Justicia dio por probado que durante la administración de Urribarri, quien gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, funcionó un esquema para direccionar fondos públicos hacia empresas publicitarias vinculadas con su cuñado Juan Pablo Aguilera, aunque algunas estaban registradas a nombre de terceros.

Las maniobras fueron encuadradas en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Urribarri recibió una condena de ocho años de prisión, mientras que Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación provincial, y Aguilera fueron sentenciados a seis años y seis meses.

También quedaron firmes las condenas contra Gustavo Tamay, Corina Cargnel, Gerardo Caruso, Luciana Almada y Emiliano Giacopuzzi, quienes recibieron distintas penas de prisión condicional e inhabilitación por su participación en las maniobras.

Urribarri ya había estado detenido durante 50 días. En noviembre de 2024, la Justicia entrerriana dispuso su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga, pero la medida fue revocada en enero de 2025. Ahora, con la condena firme, su situación vuelve a quedar en manos de la Justicia provincial para la ejecución de la pena.