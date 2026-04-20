La Corte de Justicia de San Juan participó de cumbre judicial en Santa Fe

La Corte de Justicia de San Juan reafirmó su presencia en el debate federal al participar de las XII Jornadas Institucionales de la Jufejus, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales que nuclea a las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro, desarrollado en la provincia de Santa Fe, reunió a los máximos referentes judiciales del país para debatir sobre modernización, capacitación y los desafíos institucionales del sector.

Olivares Yapur destacó los avances de San Juan en Inteligencia Artificial.

La delegación sanjuanina estuvo encabezada por el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Daniel Olivares Yapur, quien participó de forma presencial durante las sesiones de la Comisión Directiva. También integró las actividades la Dra. Adriana García Nieto, ministra del máximo tribunal local, quien cumple funciones como Secretaria de la Comisión Directiva de la mencionada junta federal.

Durante el desarrollo de las jornadas, el Dr. Olivares Yapur puso especial énfasis en el avance tecnológico que están experimentando las justicias provinciales. En su intervención, el magistrado sanjuanino celebró la sanción del primer Código Procesal Civil en Catamarca que incorpora la regulación de la Inteligencia Artificial aplicada al proceso, un hito que vinculó con las reglamentaciones que ya vienen dictando provincias como San Juan y Chaco para agilizar los tiempos judiciales.

La agenda académica en territorio santafesino incluyó una conferencia magistral de la Dra. Andrea Pochak, comisionada de la CIDH, quien profundizó sobre los estándares interamericanos para la protección de la independencia judicial. Asimismo, los ministros abordaron temáticas vinculadas a la política criminal, la competencia originaria de la Corte Suprema y el rol del Poder Judicial ante la nueva complejidad social.

El evento concluyó con el encuentro del Instituto de Capacitación Reflejar, donde San Juan mantiene una participación activa a través de sus representantes. De esta manera, la provincia continúa posicionándose en la vanguardia del debate jurídico nacional, impulsando políticas de formación continua y la adaptación de los procesos judiciales a las nuevas realidades tecnológicas del siglo XXI.