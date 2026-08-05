La Corte de Justicia de San Juan realizará un nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial

La Corte de Justicia de San Juan resolvió convocar a un nuevo Concurso de Aspirantes a Ingreso al Poder Judicial, destinado a cubrir cargos de planta permanente para personal Administrativo y Técnico.

La decisión fue tomada en acuerdo general por el máximo tribunal provincial, integrado por su presidente, Daniel Olivares Yapur, y los ministros Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis, Marcelo Jorge Lima y Adriana García Nieto, con la participación del fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí. Según informó la Justicia provincial, esta nueva convocatoria dejará sin efecto el concurso realizado en el año 2022.

Próximamente informarán fechas y modalidades

Desde la Corte indicaron que las características del nuevo proceso de selección, las modalidades de evaluación y las fechas de inscripción serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales del Poder Judicial de San Juan.

La convocatoria estará orientada a quienes aspiren a incorporarse a la estructura judicial provincial en funciones administrativas y técnicas, como parte del sistema de ingreso a la planta permanente.

Un nuevo proceso de selección

Con esta decisión, la Corte de Justicia iniciará un nuevo mecanismo de incorporación de personal, que permitirá definir los requisitos y etapas que deberán cumplir los postulantes.

El organismo judicial remarcó que toda la información vinculada al concurso será difundida por los medios oficiales, donde se darán a conocer los detalles para los interesados.

La apertura de este nuevo concurso representa una nueva instancia para quienes buscan formar parte del Poder Judicial de San Juan y acceder a puestos de trabajo dentro de la administración de justicia provincial.

El comunicado