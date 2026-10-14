En una ceremonia llevada a cabo el 13 de octubre en la Sede Académica del Poder Judicial (Club Sirio Libanés), la Corte de Justicia de San Juan oficializó la incorporación de cuatro nuevos magistrados y funcionarios.

El acto estuvo encabezado por el presidente del máximo tribunal, el Dr. Daniel Olivares Yapur, acompañado por los ministros Juan José Victoria y Marcelo Jorge Lima, la ministra Adriana García Nieto, el fiscal general Guillermo Francisco Baigorrí y la defensora general Mónica Sefair.

Durante la jura —respaldada por las resoluciones de la Cámara de Diputados y las normativas provinciales correspondientes— asumieron formalmente el Dr. Ignacio Antonio Achem como Fiscal de Cámara; la Dra. Yanina Peri como Asesora de Menores e Incapaces; la Dra. Daniela Belén Rivas Tello como Jueza de Cámara de Apelaciones Laboral (Sala II); y el Dr. Alejandro Francisco Genest como Juez de Cámara de Apelación de Paz.

Durante su discurso ante los presentes, magistrados, funcionarios y familiares, el Dr. Daniel Olivares Yapur destacó la trascendencia institucional del evento: "El Poder Judicial de San Juan y la Justicia Provincial se congratulan cuando, como hoy, se concreta el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Provincia, actos trascendentes mediante los cuales el Poder Judicial suma nuevos magistrados tanto del Ministerio Público como del ámbito jurisdiccional, y en particular cuando estos funcionarios tienen, como en el caso, una aquilatada trayectoria en nuestro medio".

Asimismo, el titular de la Corte remarcó el rol fundamental que cumple el organismo dentro del sistema democrático: "El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que tiene a su cargo y que significan el valor del Derecho y de la Justicia, la reserva moral y ética de una sociedad. Desde ese punto de vista su funcionamiento resulta absolutamente trascendente para el mantenimiento del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas".

Tras las palabras alusivas y la lectura de las normativas a cargo del secretario administrativo Javier Vera, las autoridades procedieron a la firma del Libro de Actas que oficializó los nombramientos, dejando a los nuevos magistrados en plena posesión de sus cargos.

Las designaciones se realizaron en cumplimiento del artículo 206 de la Constitución Provincial y de la Ley Provincial N° 2352-0, tras haber superado el proceso de selección correspondiente. El cargo de Fiscal de Cámara, es el encargado de sostener la acusación y representar a la sociedad en las instancias de juicio penal superior.

La Asesoría de Menores e Incapaces, es el órgano clave para la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y personas en situación de vulnerabilidad. Mientras que la Cámara de Apelaciones Laboral y de Paz, son las instancias fundamentales para garantizar la revisión de fallos y la resolución rápida de conflictos cotidianos o del fuero del trabajo.

La incorporación de estos cuatro profesionales adquiere particular relevancia en la agenda judicial de la provincia, dado que permite cubrir vacantes sensibles en fueros clave como el laboral, el de paz, el ministerio pupilar y el de acusación penal.

En un escenario donde el sistema de justicia enfrenta constantes demandas de celeridad y eficiencia por parte de la ciudadanía, la cobertura efectiva de estos cargos —avalada por los mecanismos constitucionales que articulan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— resulta indispensable para garantizar la tutela judicial continua y reducir la mora en la resolución de causas.