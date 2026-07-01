La Suprema Corte de Justicia de Mendoza analizará este miércoles si revoca el sobreseimiento dictado a favor de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, quienes fueron denunciados por el presunto abuso sexual de una mujer en un hotel de Mendoza durante julio de 2024.

La audiencia, prevista para las 9 y bajo modalidad virtual, estará a cargo de los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster, quienes escucharán los argumentos de todas las partes antes de resolver el recurso de casación presentado por la querella. La decisión del máximo tribunal provincial se conocería dentro de un plazo de hasta 20 días.

La causa se inició en julio de 2024, después del partido disputado entre las selecciones de Francia y Argentina en Mendoza. Según la denuncia, ambos jugadores mantuvieron relaciones sexuales con una mujer en una habitación de hotel, quien sostuvo que los hechos ocurrieron sin su consentimiento y constituyeron un abuso sexual.

Tras la denuncia, Auradou y Jegou fueron detenidos y permanecieron alojados inicialmente en una comisaría. Posteriormente cumplieron arresto domiciliario en Mendoza y, en agosto de 2024, recibieron autorización judicial para regresar a Francia mientras continuaba el proceso.

En diciembre de ese mismo año, la jueza Eleonora Arenas resolvió sobreseer a ambos rugbiers al considerar que no existían elementos para acreditar la comisión de un delito. En su resolución concluyó que las relaciones sexuales habían sido consentidas y que no hubo violencia, en línea con los planteos realizados por la defensa, encabezada por los abogados Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow.

Disconforme con esa decisión, la abogada de la denunciante, Natacha Romano, interpuso un recurso de casación mediante el cual solicita que se revoque el sobreseimiento, se deje sin efecto la resolución y se ordene continuar la investigación con la producción de nuevas pruebas que, según sostiene, aún están pendientes.

En su presentación, la querella también solicitó la remoción de los fiscales Darío Nora y Daniela Chaler, esta última titular de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual.

Durante la audiencia participarán la denunciante, los dos rugbiers y sus respectivos representantes legales. Aunque el encuentro fue programado en modalidad virtual, Rafael Cúneo Libarona confirmó que asistirá de manera presencial. Además, informó que Auradou y Jegou interrumpirán momentáneamente la gira que realizan por Nueva Zelanda con la selección francesa para participar de la audiencia, ya que actualmente se encuentran concentrados para disputar encuentros frente a los All Blacks.

"El objetivo de la querella es la revocación del sobreseimiento que ya fue dictado en dos oportunidades con el apoyo de la fiscalía", afirmó Cúneo Libarona al referirse al planteo que analizará la Corte.

La resolución que adopte la Suprema Corte de Mendoza será determinante para el futuro del expediente. Si hace lugar al recurso, la investigación continuará con nuevas medidas de prueba; si confirma el sobreseimiento, quedará ratificado el cierre de la causa en el ámbito provincial, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que eventualmente puedan presentarse ante instancias superiores.