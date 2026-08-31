La Corte de Justicia de San Juan prepara una reglamentación provisoria para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzará a regir el 5 de septiembre y reducirá a 14 años la edad de imputabilidad. La medida busca adaptar el actual procedimiento provincial mientras San Juan todavía no cuenta con un sistema procesal juvenil acorde al modelo acusatorio previsto por la nueva legislación.

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, explicó que el esquema procesal juvenil vigente en San Juan responde al sistema inquisitivo mixto. En ese modelo, la investigación está a cargo del juez y no del fiscal.

“La ley nacional está redactada en función del sistema acusatorio”, explicó Olivares Yapur. Sin embargo, San Juan todavía no cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil adaptado a ese modelo. “Para que nosotros migremos del sistema acusatorio hace falta sancionar un código penal juvenil acusatorio que aún no tenemos, pero que está en estudio”, señaló.

Ante esa situación, la Corte trabaja en una solución transitoria que permita poner en funcionamiento la nueva normativa desde su entrada en vigencia. “Lo que la Corte está planificando hacer es dictar una reglamentación intermedia y provisional hasta que podamos migrar al sistema acusatorio para dar adaptabilidad al nuevo régimen”, confirmó.

La medida buscará adecuar la nueva legislación al procedimiento que actualmente rige en la provincia. “Lo vamos a adaptar a lo que hoy por hoy tenemos para que los jueces puedan aplicarlo”, agregó el presidente de la Corte.

El nuevo Régimen Penal Juvenil incorporará al sistema a adolescentes de 14 y 15 años en los casos previstos por la legislación. Sin embargo, Olivares Yapur remarcó que la reducción de la edad de imputabilidad no implica que todos los jóvenes imputados terminen privados de su libertad.

“La privación de la libertad en esta nueva ley está prevista como último recurso”, señaló. El régimen también contempla medidas socioeducativas, alternativas para la resolución de conflictos y herramientas de justicia restaurativa.

El problema del alojamiento

La aplicación de la nueva legislación también expone un desafío material para San Juan: dónde serán alojados los adolescentes que eventualmente sean privados de su libertad.

“No va a ir al penal de Chimbas porque no pueden estar los menores. La propia ley establece específicamente que tiene que haber un lugar especial”, explicó Olivares Yapur.

Consultado sobre si ese espacio existe actualmente en la provincia, el presidente de la Corte fue directo: “En San Juan no lo hay”.

Olivares Yapur indicó que el Poder Ejecutivo trabaja en una alternativa y diferenció las responsabilidades de cada poder. “Nosotros desde el Poder Judicial vamos a hacer las adaptaciones que correspondan para que los jueces puedan trabajar con la ley vigente”, afirmó.

La transición también demandará coordinación entre los organismos que intervienen en los procesos. La reglamentación que prepara la Corte deberá articularse con el Ministerio Público Fiscal y también con el Ministerio Público de la Defensa.

Además, el Poder Judicial ya viene trabajando en capacitaciones para los operadores vinculados con el sistema de responsabilidad penal adolescente y juvenil.

La reglamentación provisoria será así la herramienta con la que la Corte buscará garantizar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil desde el 5 de septiembre, mientras San Juan avanza en la adecuación de su procedimiento al sistema acusatorio y el Poder Ejecutivo busca resolver las condiciones materiales que demandará la nueva normativa.