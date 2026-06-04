La Corte de San Juan escuchó planteos de abogados civiles y laborales

La Corte de Justicia de San Juan mantuvo un encuentro institucional con abogados de los fueros Civil y Laboral en una audiencia pública que permitió intercambiar inquietudes, propuestas y experiencias vinculadas al ejercicio profesional y al funcionamiento del servicio de Justicia.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, junto al ministro Juan José Victoria. Del encuentro también participó una comitiva de abogados litigantes sanjuaninos liderada por la vicepresidenta del Foro de Abogados de San Juan, Gabriela Ramos Rojas.

Durante la apertura, Olivares Yapur destacó la relevancia de la convocatoria y señaló que “este encuentro marca un hecho inédito en el país. Por iniciativa del Foro de Abogados, nos reunimos para escuchar sus inquietudes de forma directa y trabajar en la mejora del servicio de Justicia. Es fundamental mantener un contacto permanente con los profesionales que litigan a diario en los fueros Laboral y Civil”.

Por su parte, Ramos Rojas remarcó la importancia de que los profesionales puedan expresar las dificultades que enfrentan en su tarea cotidiana. “Para nosotros es fundamental que se escuche la voz de la abogacía litigante. Valoramos que la Corte de Justicia de San Juan siempre haya mostrado disposición para atender las problemáticas que se nos presentan; por ello, consideramos una oportunidad trascendental estar aquí esta tarde, compartiendo con los colegas los desafíos que enfrentamos diariamente en el ejercicio de la profesión”, expresó.

La reunión se desarrolló el 3 de junio en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés. A lo largo de la jornada, los participantes analizaron distintos temas de interés para la actividad profesional y compartieron propuestas orientadas a optimizar la relación entre los operadores del sistema judicial.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo institucional y tuvo como objetivo fortalecer los canales de comunicación entre el Poder Judicial y los abogados que ejercen la profesión en la provincia, promoviendo un intercambio directo sobre los desafíos y necesidades que atraviesan ambos sectores.