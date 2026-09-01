La Corte de Justicia de San Juan deberá intervenir en el conflicto civil entre el periodista Sebastián Saharrea, director del diario Tiempo de San Juan, y el abogado Horacio Raúl Alday, condenado en el juicio por la megacausa de las expropiaciones. El máximo tribunal provincial recibió un recurso extraordinario contra el fallo de la Sala IV de la Cámara Civil que revocó la condena que obligaba a Alday a indemnizar al periodista por expresiones realizadas durante el proceso penal.

El planteo pone en discusión un punto que excede el monto de la demanda: hasta dónde alcanza la protección de la defensa en juicio y si esa garantía puede excluir la responsabilidad civil por agravios dirigidos contra un tercero durante una declaración indagatoria.

Qué cuestiona el recurso

La presentación fue realizada por Saharrea, con el patrocinio del abogado Roy Kirby, y plantea recursos de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia de Cámara.

El periodista sostiene que el fallo interpretó de manera excesiva la inmunidad prevista para expresiones vertidas en juicio y que confundió el legítimo ejercicio de la defensa con ataques que, según argumenta, no tenían relación directa con los hechos por los que Alday estaba siendo juzgado.

El conflicto se originó en la megacausa de las expropiaciones. Durante una audiencia realizada el 29 de abril de 2024, Alday amplió su declaración indagatoria y se refirió a Saharrea como “mentiroso”, “cínico” y “extorsivo”. También lo acusó de cobrar dinero para publicar notas y realizó referencias a aspectos de su vida personal.

Saharrea consideró que esas expresiones excedieron cualquier estrategia defensiva y afectaron su honor y credibilidad profesional. Luego de intimar a Alday para que se retractara, inició una demanda por daños y perjuicios.

De una condena a la absolución

El 8 de agosto de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo hizo lugar a la demanda y condenó a Alday a pagar $4.000.000, más intereses, en concepto de daño moral. Además, dispuso incorporar una copia de la sentencia al expediente de la megacausa.

En aquel momento, Saharrea anticipó que, una vez que el fallo quedara firme, el dinero obtenido sería destinado a ayuda social.

Sin embargo, el 6 de agosto de 2026, la Sala IV de la Cámara Civil revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda.

La Cámara consideró que las manifestaciones de Alday estaban alcanzadas por la protección que tienen las expresiones formuladas en el marco de la defensa en juicio. También entendió que no tuvieron la publicidad necesaria para producir el daño al honor reclamado.

La discusión que llegará a la Corte

Ese razonamiento es ahora cuestionado por Saharrea. En el recurso extraordinario sostiene que el derecho de defensa no puede convertirse en una autorización para agraviar a testigos o terceros ajenos al objeto de una imputación penal.

También rechaza que para configurar un daño al honor sea indispensable que las expresiones hayan sido difundidas por medios de comunicación o redes sociales y plantea que los dichos tuvieron lugar ante jueces, fiscales, abogados y otras personas presentes en una audiencia judicial.

Saharrea pidió que la Corte anule el fallo de Cámara y ordene dictar una nueva sentencia o, de manera subsidiaria, que revoque esa resolución y haga lugar nuevamente a la demanda por daños y perjuicios.

El planteo también dejó formulada la reserva de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, el caso pone al máximo tribunal sanjuanino ante la discusión sobre el límite entre el derecho de una persona acusada a ejercer plenamente su defensa y la protección del honor de terceros frente a expresiones que puedan exceder esa finalidad.