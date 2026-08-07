La Corte de Justicia de San Juan resolvió incorporar un nuevo adicional salarial por conectividad para parte de los trabajadores del Poder Judicial. El beneficio tendrá una base inicial de $50.000 y comenzará a aplicarse con los haberes correspondientes a septiembre, que los empleados percibirán durante octubre.

La medida fue definida luego de las gestiones realizadas por la Unión Judicial, que venía planteando ante las autoridades de la Justicia provincial la necesidad de reconocer los gastos vinculados con la conectividad y el uso de herramientas tecnológicas que requiere el trabajo cotidiano.

El nuevo concepto será incorporado al recibo de sueldo de los trabajadores alcanzados por la decisión, aunque no tendrá carácter general para todo el personal judicial. La medida establece un universo específico de beneficiarios de acuerdo con los escalafones y categorías laborales.

En concreto, el adicional estará destinado a quienes integran los escalafones Obrero y Maestranza Ordenanza y Administrativo, hasta la categoría de oficial superior técnico de primera inclusive. De esta manera, quienes se encuentren fuera de esas categorías no estarán comprendidos por el nuevo beneficio.

La incorporación del adicional se producirá una vez que finalicen los trámites administrativos necesarios para instrumentar el pago. Según lo previsto, el concepto aparecerá con los salarios de septiembre, cuya liquidación y cobro se concretará en octubre.

Un reclamo que llegó a la Corte

La decisión es consecuencia de un planteo que la Unión Judicial venía realizando desde hacía varios meses. El gremio había solicitado que se contemplaran económicamente los gastos que implica para los trabajadores la utilización de internet y de distintos recursos tecnológicos necesarios para desarrollar sus tareas.

El reclamo se inscribe en un proceso de transformación del funcionamiento del Poder Judicial, donde la digitalización modificó buena parte de las actividades administrativas y judiciales. El acceso permanente a sistemas informáticos, plataformas digitales y documentación electrónica se convirtió en una herramienta habitual para numerosos trabajadores.

El pedido gremial fue analizado en distintas reuniones con representantes de la Corte de Justicia. Durante ese proceso, el presidente del máximo tribunal provincial, Daniel Olivares Yapur, había señalado que la propuesta debía ser evaluada desde los aspectos técnicos y presupuestarios antes de determinar su aplicación.

Con la creación del nuevo concepto salarial, la Corte avanzó finalmente en el reconocimiento económico de ese componente específico del trabajo. El adicional partirá de $50.000 y alcanzará únicamente al personal contemplado en las categorías establecidas por la medida.

Así, desde septiembre, un sector de los empleados del Poder Judicial tendrá incorporado un nuevo ítem en sus haberes, surgido de un reclamo gremial que buscaba compensar parte de los costos asociados a la conectividad y a la creciente digitalización de las tareas.