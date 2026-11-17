Tal como lo había anticipado DIARIO HUARPE en septiembre, San Juan tendrá un pedido de cuatro nuevos cargos de fiscales para reforzar el funcionamiento del sistema acusatorio. La novedad es que ahora la Corte de Justicia avanzó con su propia iniciativa y envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear 55 puestos en el Poder Judicial, entre los que se encuentran esos cuatro fiscales y un nuevo juez de Paz para Caucete.

La información publicada por este medio el 28 de septiembre había revelado que la Fiscalía General, encabezada por Guillermo Baigorrí, ya tenía definido el requerimiento de cuatro nuevos fiscales para 2027. En aquel momento, la Corte de Justicia todavía evaluaba cuántos cargos incorporaría a su planificación presupuestaria.

Menos de dos meses después, el máximo tribunal, presidido por Daniel Olivares Yapur, concretó el envío de una iniciativa legislativa que contempla una ampliación de la estructura judicial. El proyecto fue confirmado por fuentes judiciales y legislativas y ahora deberá atravesar el tratamiento político para determinar si obtiene el respaldo necesario.

Cómo se distribuyen los 55 cargos

De acuerdo con la información publicada por 0264 Noticias, el proyecto contempla cinco nuevos cargos de magistrados: cuatro fiscales de primera instancia y un juez de Paz para Caucete.

A esos puestos se suman 14 cargos para funcionarios. Dentro de ese grupo, se destacan ocho secretarios de Primera Instancia para el Ministerio Público, dos secretarios privados de Fiscalía General y cuatro secretarios de Juzgado y del Registro Público de Comercio. Los puestos de secretarios de Primera Instancia también podrán ser destinados a la Defensa Oficial, de acuerdo con las necesidades del organismo.

La iniciativa incluye, además, 10 cargos administrativos, 22 para el área técnica y cuatro para maestranza o servicios generales.

En el caso de los fiscales, el objetivo es reforzar la capacidad operativa del Ministerio Público frente al crecimiento de las causas que ingresan al sistema acusatorio. Entre las áreas que necesitan mayor estructura aparecen las UFI de Delitos Informáticos y Estafas, CAVIG y Genérica.

Un nuevo juez para Caucete

Otro de los puntos destacados del proyecto es la incorporación de un nuevo juez de Paz para Caucete. Se trata de un cargo que había quedado afuera de una iniciativa anterior y que ahora vuelve a ser incluido por la Corte.

La necesidad responde al volumen de trabajo del único Juzgado de Paz que funciona actualmente en ese departamento. Según los datos citados por las fuentes judiciales, se registraron 10.607 causas nuevas desde 2024 y se mantienen alrededor de 51.028 causas activas correspondientes a los últimos cinco años.

El proyecto también representa un nuevo intento de ampliar la estructura del Poder Judicial. En 2024, la Corte había presentado una iniciativa para crear 80 cargos, pero perdió estado parlamentario al finalizar 2025. Ahora, con un planteo más acotado de 55 puestos, el máximo tribunal vuelve a llevar la discusión a la Legislatura.

La iniciativa deberá conseguir el respaldo del Ejecutivo provincial y de los diputados para convertirse en ley. Mientras tanto, el nuevo proyecto confirma el escenario que DIARIO HUARPE había adelantado: Fiscalía ya tenía definidos los cuatro cargos que necesitaba y la Corte terminó incorporando ese requerimiento dentro de una propuesta más amplia para reforzar la Justicia sanjuanina.