El Laboratorio de Informática Forense y Evidencia Digital (LIFED) de San Juan concentrará sus recursos en las investigaciones penales debido a la saturación de trabajo que atraviesa. La decisión fue adoptada por la Corte de Justicia provincial, que resolvió restringir la recepción de pedidos de peritajes informáticos provenientes de otros fueros para garantizar la atención de las causas criminales.

La medida quedó formalizada mediante el Acuerdo de Superintendencia N.º 71/2026, firmado el 6 de octubre por los ministros Juan José Victoria, Horacio De Sanctis y Marcelo Lima, junto al secretario administrativo Javier Vera.

La resolución se fundamentó en un informe presentado por el director del Complejo Científico Forense y de Criminalística, Fernando Gambetta, elaborado a partir de un diagnóstico del coordinador técnico jurídico del laboratorio, Edam Olivares Sefair. El documento advirtió que las solicitudes de intervención y los requerimientos periciales experimentaron un incremento exponencial que superó el triple del volumen habitual.

Según lo expuesto ante la Corte, el crecimiento de la demanda llevó al organismo a un nivel crítico de saturación, lo que obligó a revisar las prioridades de funcionamiento y el destino de sus recursos técnicos.

El tribunal consideró necesario garantizar una respuesta oportuna en las investigaciones penales, donde el análisis de dispositivos electrónicos y otras evidencias digitales puede resultar determinante para el avance de una causa. También remarcó la importancia de preservar la cadena de custodia y evitar demoras que puedan comprometer la validez de las pruebas.

En ese sentido, la resolución sostuvo que las investigaciones criminales requieren una respuesta inmediata y bajo protocolos estrictos para evitar la pérdida o el deterioro de la evidencia. Mantener el esquema anterior, con atención a todos los fueros, podía afectar el cumplimiento de los plazos legales, la eficacia de las investigaciones y las garantías del sistema acusatorio.

Cómo funcionará el laboratorio desde ahora

Hasta la entrada en vigencia de las nuevas pautas, el LIFED prestaba servicios a distintos sectores del Poder Judicial. La reglamentación aprobada en 2021, mediante el Acuerdo N.º 19/21, había establecido que el Complejo Forense estuviera a disposición de magistrados de todos los fueros y de los órganos del Ministerio Público.

Ese esquema permitía que juzgados civiles, comerciales, laborales y de familia solicitaran análisis de teléfonos celulares, computadoras y otros soportes digitales, además de los requerimientos vinculados con investigaciones penales.

Con la nueva disposición, el laboratorio dejará de recibir y procesar de manera regular pedidos de peritajes informáticos correspondientes a causas no penales. Para esos expedientes, las Oficinas Judiciales deberán designar peritos de oficio que estén matriculados e integren las listas oficiales de profesionales externos.

La participación del organismo judicial en causas civiles, laborales, comerciales o de familia quedará limitada a situaciones excepcionales. La Corte estableció que podrá intervenir ante casos de extrema gravedad, vulnerabilidad o alto interés público, siempre que exista autorización de la Dirección del Complejo Científico Forense y de Criminalística o una orden expresa del máximo tribunal provincial.

De esta manera, el Poder Judicial busca reorganizar la actividad del laboratorio frente al aumento de los requerimientos y asegurar que su capacidad técnica esté disponible prioritariamente para las investigaciones penales. La decisión modifica el acceso habitual de los distintos fueros a un servicio especializado que, hasta ahora, atendía solicitudes de todo el ámbito judicial.