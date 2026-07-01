La realidad económica también está dejando su huella en la salud bucal. Cada vez son más las personas que postergan los controles odontológicos y consultan únicamente cuando aparece el dolor o la infección. Esa demora no solo complica los tratamientos, sino que también incrementa los costos y reduce las posibilidades de conservar las piezas dentarias.

Durante una entrevista en Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el odontólogo Fabio Galdeano explicó que el contexto económico modificó profundamente la forma en que los pacientes acceden a la atención. "La gran mayoría de la gente intenta abocarse al uso de las obras sociales y las prepagas, pero hoy por hoy no nos están permitiendo atender solamente con esos valores", señaló.

Frente a esta situación, el profesional explicó que muchos consultorios buscan alternativas para mantener la atención accesible. "Tratamos de abordar la atención odontológica desde un lugar más particular, ajustando los aranceles para que sea mucho más accesible la consulta a la familia", afirmó.

Cuando el dolor obliga a consultar

Uno de los cambios más notorios es la desaparición de los controles preventivos. Según Galdeano, la mayoría de los pacientes llega cuando el problema ya avanzó. "Estamos entrando en una temática meramente de acción. El paciente viene cuando ya requiere indefectiblemente la atención odontológica", advirtió.

Antes de sentarse en el sillón odontológico, muchas personas recurren a remedios recomendados por familiares, medicamentos que quedaron en casa o analgésicos comprados por cuenta propia. Sin embargo, esa decisión suele agravar el cuadro.

El especialista remarcó que la prevención continúa siendo la herramienta más económica y efectiva. "La odontología preventiva es mucho más económica que tener que llegar al punto de restituir una pieza que se perdió por dejarse estar en el tiempo", explicó.

La diferencia es significativa. Una caries detectada a tiempo puede resolverse con una restauración sencilla y mínimamente invasiva. En cambio, cuando la lesión progresa puede ser necesario realizar un tratamiento de conducto o incluso extraer la pieza para evitar infecciones más graves, como un absceso.

Niños, prevención y señales que no deben ignorarse

La falta de controles también preocupa en la población infantil. Galdeano recordó que los dientes temporarios evolucionan rápidamente frente a las caries, por lo que las demoras reducen las posibilidades de tratamientos conservadores.

Ante las dificultades económicas, el odontólogo propone una estrategia práctica para las familias: organizar las consultas de manera escalonada. En lugar de atender a todos los integrantes al mismo tiempo, recomienda distribuir los controles durante varios meses para facilitar el acceso sin abandonar el seguimiento profesional.

Otro de los mensajes centrales estuvo dirigido a quienes intentan aliviar el dolor por su cuenta. "Como primera medida es no tomar un remedio que no te han recetado", enfatizó, al explicar que muchos antibióticos utilizados sin indicación médica no resultan efectivos para las infecciones odontológicas y pueden retrasar el tratamiento adecuado.

Finalmente, insistió en prestar atención a las señales de alerta. Dolor persistente, inflamación, lesiones en la boca o heridas que no cicatrizan entre cinco y siete días requieren una consulta inmediata. "Si hay algo en la boca que molesta, duele o lastima, no dejarse estar", resumió.

Más allá de las dificultades económicas, el profesional considera que mantener controles periódicos sigue siendo la mejor inversión para cuidar la salud, evitar tratamientos complejos y preservar la sonrisa a largo plazo.