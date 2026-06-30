Marruecos logró una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Países Bajos en una tanda de penales poco convencional. Luego de igualar 1-1 durante los 120 minutos de juego, el encuentro se resolvió desde los 12 pasos con un marcador de 3-2 a favor del conjunto africano. El gran protagonista de la jornada fue el arquero Bono, quien implementó una técnica basada en el desconcierto de sus rivales para asegurar el pase de ronda.

La estrategia del guardameta marroquí consistió en no lanzarse hacia los costados de manera anticipada. En lugar del movimiento tradicional, Bono permaneció de pie y desplazado hacia un lado de la línea media del arco en varios lanzamientos. Esta táctica, que ya había puesto en práctica durante la Copa de África, generó dudas evidentes en los ejecutores neerlandeses al momento de definir.

La definición comenzó con el acierto de Koopmeiners y el error de El Aynaoui, quien estrelló su remate en el travesaño. Posteriormente, Justin Kluivert intentó engañar al portero con una pausa en su carrera, pero el balón impactó en el poste. Por el lado de Marruecos, Rahimi convirtió con suspenso luego de que Verbruggen tocara la pelota con el taco, mientras que Weghorst y Talbi también anotaron para sus respectivos equipos.

El tramo final de la serie aumentó la tensión cuando Timber falló su remate y Hakimi desperdició su oportunidad al dar contra el palo, dejando el marcador igualado en dos goles. En el quinto penal, Bono detuvo el disparo de Crysencio Summerville manteniendo el brazo en alto mientras permanecía erguido sobre la línea. Finalmente, Saibari marcó el tanto definitivo que selló la eliminación de los dirigidos por Ronald Koeman.

Con este resultado, el seleccionado de Países Bajos alcanzó una cifra negativa al acumular cuatro definiciones por penales perdidas en la historia de la competencia, igualando el registro de España. El equipo naranja ya había sufrido derrotas similares en las ediciones de 1998, 2014 y 2022, sin lograr revertir la tendencia en esta cita mundialista.