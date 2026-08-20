La investigación por la muerte de Hayden Panettiere dio un giro luego de que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se sumara a las pesquisas. La actriz, conocida por sus papeles en “Héroes” y “Nashville”, murió el domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur.

La incorporación de la agencia federal se produce mientras las autoridades intentan determinar qué ocurrió en el departamento donde Panettiere fue encontrada sin vida. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que pudo haber sufrido una sobredosis, aunque todavía no existe una causa oficial confirmada.

Los primeros estudios forenses no encontraron signos de traumatismo que pudieran haber provocado o contribuido a su muerte. La oficina del forense del condado de Greenville informó que la causa y la manera del fallecimiento permanecen sin determinar a la espera de los resultados de toxicología, que podrían demorar varias semanas.

Además, según los datos conocidos de la investigación, en el lugar había una bolsa con medicamentos que la actriz estaba tomando. También se encontró un dispositivo utilizado para administrar Narcan, un medicamento empleado para revertir los efectos de una sobredosis.

Al momento de su muerte, Panettiere se encontraba junto a su pareja, Brian Hickerson, y el hermano de este. Hickerson fue quien mostró a los policías una bolsa con los medicamentos de la actriz cuando llegaron al departamento.

En un primer momento, la Policía de Greenville había señalado que no había encontrado evidencia de un acto delictivo ni de circunstancias sospechosas. Sin embargo, la participación de la DEA amplió el alcance de las pesquisas y apunta a esclarecer si hubo sustancias controladas involucradas y cómo pudieron haber llegado hasta la actriz.

La investigación continúa abierta y las autoridades todavía esperan los resultados toxicológicos para establecer oficialmente qué provocó la muerte de la actriz estadounidense.