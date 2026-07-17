Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial 2026, el Gobierno nacional ya comenzó a trabajar en el operativo para el regreso del plantel al país. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que existe contacto permanente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que el Ejecutivo se puso a disposición para colaborar con la organización.

Tras participar de una actividad en La Rural, Santilli explicó que las conversaciones con dirigentes de la AFA apuntan a coordinar la logística y el esquema de seguridad para la llegada del seleccionado una vez finalizado el torneo.

Sin embargo, aclaró que una eventual caravana o celebración pública no dependerá del Gobierno. "La decisión es de los jugadores", sostuvo el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de repetir un festejo masivo como el que ocurrió tras la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El jefe de Gabinete indicó que el Ejecutivo acompañará cualquier determinación que adopten el cuerpo técnico y el plantel, brindando el apoyo necesario para garantizar un operativo seguro.

Crece la demanda para viajar a la final

En paralelo, el entusiasmo de los hinchas quedó reflejado en la rápida venta de los vuelos especiales hacia Estados Unidos. Luego de que Aerolíneas Argentinas agotara en menos de 12 horas los pasajes de dos servicios extraordinarios, la empresa decidió incorporar un tercer vuelo especial.

La nueva operación partirá este sábado a las 22 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde arribará durante la mañana del domingo, pocas horas antes del partido decisivo entre la Selección Argentina y España.