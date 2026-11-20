Un futbolista amputado que atraviesa un destacado presente deportivo y fue ternado al premio Deportista del Año que entrega Diario de Cuyo quedó bajo investigación judicial por una denuncia de violencia intrafamiliar. Se trata de Adrián Jesús García, quien este jueves participó de una audiencia de formalización en la causa iniciada por P.Y.A., caratulada como lesiones y amenazas.

Durante la audiencia, la Justicia resolvió abrir una investigación penal por cuatro meses para avanzar sobre las presuntas lesiones leves que habrían sido provocadas mediante empujones y zamarreos. El expediente busca esclarecer lo ocurrido en el contexto del conflicto denunciado por la mujer.

Adrian Garcia a la salida de la audiencia de formalización en Tribunales

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó también la exclusión de García de la vivienda familiar mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, esa medida no se concretará. El argumento es que, debido a su discapacidad, el deportista cuenta con una casa adaptada a sus necesidades, por lo que se resolvió que continúe viviendo allí junto a su familia, aunque deberá cumplir con determinadas restricciones judiciales.

Uno de los puntos de mayor relevancia para la causa llegará la próxima semana, cuando el hijo que ambos tienen en común declare en Cámara Gesell. Se trata de una medida probatoria que podría resultar determinante para el avance de la investigación.

La expectativa está puesta en conocer qué puede aportar el menor y establecer si su relato se condice con los hechos denunciados por su madre. Su testimonio será uno de los elementos que la Justicia tendrá en cuenta para reconstruir lo sucedido y evaluar las circunstancias de la denuncia.

El caso adquiere además notoriedad por la trayectoria deportiva de García. El futbolista amputado fue campeón del Argentino disputado en Mar del Plata con Los Leones de Tucumán y consiguió dos subcampeonatos en la Copa Fortaleza Guaraní, en Corrientes y Buenos Aires.

También representó a Tucumán en la Copa Libertadores y fue convocado por Rosario Central para disputar un torneo internacional previsto para diciembre. A esos antecedentes se suma su nominación dentro de la categoría Deporte Adaptado del premio Deportista del Año que entrega Diario de Cuyo.