La declaración jurada de Adorni llegaría “horas antes” del comienzo del Mundial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentaría finalmente su declaración jurada de bienes correspondiente al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA) durante esta semana, según señalaron fuentes cercanas al Gobierno nacional. La presentación ocurriría “horas antes” del inicio del Mundial, de acuerdo con versiones que circulan dentro de Casa Rosada.

El trámite llega más de un mes después de que el presidente Javier Milei adelantara públicamente que la declaración del funcionario era “inminente”, luego de que la exministra Patricia Bullrich reclamara que Adorni difundiera su situación patrimonial para despejar cuestionamientos.

Hasta el momento, no ingresó al sistema de la Oficina Anticorrupción ningún expediente correspondiente al jefe de Gabinete. La demora generó nuevas críticas y mantuvo bajo la lupa el crecimiento patrimonial del funcionario desde su llegada a la administración pública.

Según trascendió, el Gobierno estima que Adorni podría completar la presentación este miércoles o jueves, en fechas que coinciden con otros acontecimientos de fuerte atención pública, como el aniversario de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad o el comienzo del Mundial.

El funcionario es investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de bienes que no habrían sido declarados previamente y por sus viajes al exterior. Además, enfrenta expedientes vinculados a presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, causas que tramitan ante el juez federal Ariel Lijo.

Entre los bienes que deberá justificar se encuentran una camioneta Jeep modelo 2021 y dos propiedades: un departamento ubicado en calle Miro y una vivienda de fin de semana en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con versiones cercanas al funcionario, la declaración incluiría “préstamos documentados” para explicar parte de los movimientos económicos registrados desde diciembre de 2023.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita analiza pedir explicaciones sobre los bienes cuyo origen no estaría respaldado por los ingresos declarados, como paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria.

La investigación también incluye un expediente por presuntas dádivas relacionado con un viaje a Punta del Este en un vuelo privado que Adorni compartió con integrantes de su familia. El caso busca determinar si existieron beneficios indebidos vinculados a sus relaciones personales y su función pública.