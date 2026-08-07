La defensa de Facundo Moyano presentó este jueves un escrito ante la Justicia para solicitar que se revoquen las medidas que le impiden mantener contacto con Candela Arizaga, en el marco de la causa iniciada tras el episodio ocurrido días atrás en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El pedido fue presentado por los abogados Miguel Ángel Molina y Alfredo J. M. Gascón, quienes sostienen que ya no existen motivos para mantener la prohibición de acercamiento y comunicación. La presentación llegó luego de que Arizaga ampliara su declaración ante la fiscal Florencia Nocerez.

Según el escrito, la defensa argumentó que la joven manifestó en más de una oportunidad que no sufrió violencia física ni verbal por parte del dirigente sindical y que desea retomar la relación. Los abogados también citaron un informe médico del Hospital Pirovano que, según indicaron, señala que Arizaga negó haber sido víctima de agresiones.

La decisión quedó en manos de la Justicia

Con el nuevo planteo, ahora será la fiscal y el juzgado interviniente quienes deberán analizar si corresponde mantener, modificar o dejar sin efecto las restricciones impuestas de manera preventiva mientras avanza la investigación.

Entre las medidas vigentes se encuentra la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto entre Moyano y Arizaga, dispuestas tras la denuncia que dio origen a la causa. La resolución dependerá de la valoración conjunta de las declaraciones, las pruebas reunidas y los informes incorporados al expediente.

En el escrito presentado este jueves, la defensa concluyó solicitando que se revoquen las restricciones para que la pareja pueda retomar su vínculo sin impedimentos legales, una petición que ahora deberá ser resuelta por la Justicia.