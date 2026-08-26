Cristian “Pity” Álvarez volvió este miércoles a los tribunales porteños para una nueva audiencia del juicio por el asesinato de su vecino Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Sin embargo, la nueva defensa del músico llegó con una serie de planteos que podrían modificar el rumbo del proceso.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes asumieron recientemente la representación de Álvarez, solicitaron que el juicio se realice bajo la modalidad de jurado popular. A partir de ese planteo, también pidieron la nulidad de lo actuado y cuestionaron que el tribunal actual continúe interviniendo en el caso.

“No creemos que ustedes sean los jueces naturales para hacerlo”, sostuvo Baños ante el tribunal. El abogado argumentó que el derecho a ser juzgado por los jueces naturales está contemplado en el artículo 18 de la Constitución y sostuvo que, sin juez natural, no existiría un debido proceso legal constitucional.

La defensa también puso el foco en el estado del músico durante las primeras tres audiencias del juicio. Según explicó Baños, Álvarez se quedó dormido en distintos momentos del debate, por lo que consideran que no pudo participar de manera adecuada ni ejercer plenamente su derecho de defensa.

“En esta queja se discute si Pity tiene capacidad psíquica suficiente para afrontar el debate”, señaló el abogado. En ese sentido, cuestionó que el proceso continúe antes de que la Cámara de Casación determine si el músico se encuentra en condiciones de afrontar el juicio.

Un informe médico, en el centro del planteo

Como parte de la estrategia, los abogados presentaron un informe médico elaborado por el psiquiatra Herrera Milano. El documento explicaría los motivos por los cuales Álvarez se duerme durante las audiencias y forma parte de los argumentos utilizados para cuestionar su capacidad para afrontar el debate.

La defensa considera que sería necesario suspender el proceso hasta que Casación se expida sobre esta cuestión. Además, señaló que durante las primeras jornadas declararon testigos considerados centrales para la causa, entre ellos la expareja de Díaz y un amigo de la víctima.

Si el tribunal rechaza el pedido de suspensión, los abogados anticiparon que insistirán con otra solicitud: contar con más tiempo para estudiar el expediente.

“Vamos a insistir con que necesitaríamos por lo menos una semana más para estudiar el proceso, porque de instrucción tenemos 7 cuerpos con 2 mil fojas, además de las tres jornadas de debate. Se hace difícil estudiarlo en una semana”, sostuvo Baños.

El crimen por el que Pity Álvarez está siendo juzgado

Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, ambos hombres tuvieron una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, el músico habría extraído un arma de fuego y disparado contra Díaz en la cabeza. La principal hipótesis sostiene que, luego de que la víctima cayera al piso, efectuó otros tres disparos antes de escapar.

Álvarez fue detenido pocas horas después. Según el peritaje citado en la causa, Díaz murió como consecuencia de lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego en la región cefálica y una hemorragia interna.

El juicio ya había sufrido suspensiones en años anteriores. En 2021 se postergó su inicio y posteriormente volvió a interrumpirse debido a evaluaciones sobre el estado de salud mental del músico. Ahora, con una nueva defensa y nuevos planteos, el proceso vuelve a quedar condicionado por la estrategia de sus abogados.