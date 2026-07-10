Una empleada de una reconocida cadena de supermercados de España logró un fallo favorable en la Justicia luego de haber sido despedida por tomar una lata de cerveza durante su descanso laboral.

El episodio ocurrió en 2023 y terminó con una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que determinó que la medida aplicada por la empresa fue desproporcionada y declaró improcedente el despido.

La mujer llevaba más de 20 años trabajando para la compañía, donde había ingresado en 2001, y fue desvinculada luego de consumir una cerveza durante su horario de descanso.

El episodio que derivó en el despido

Según la causa judicial, la trabajadora compró una lata de cerveza de 500 mililitros y un sándwich de pollo durante su pausa laboral.

Luego se dirigió hasta su vehículo, que estaba estacionado dentro del predio del supermercado, y consumió allí ambos productos.

Cuando la empresa tomó conocimiento de la situación, decidió despedirla el 29 de junio de 2023 bajo el argumento de que había cometido una falta disciplinaria al consumir alcohol durante la jornada de trabajo.

La compañía sostuvo que la empleada había incumplido las normas internas y consideró que el hecho justificaba la desvinculación.

La Justicia analizó el caso y falló a favor de la trabajadora

La mujer rechazó la decisión empresarial y presentó un reclamo judicial. Tras revisar las pruebas, los jueces concluyeron que no existían elementos suficientes para justificar un despido de esa gravedad.

El tribunal consideró que no se había demostrado que la trabajadora estuviera alcoholizada, que su rendimiento laboral hubiera disminuido o que hubiera generado algún perjuicio para la empresa.

Además, los magistrados tuvieron en cuenta la trayectoria de la empleada dentro de la compañía y sus más de dos décadas de antigüedad.

Los motivos por los que el despido fue considerado improcedente

Para tomar la decisión, el tribunal tuvo en cuenta distintos aspectos:

No se comprobó que la trabajadora estuviera bajo los efectos del alcohol.

No hubo pruebas de una disminución en su rendimiento.

No se acreditó un riesgo o perjuicio para la empresa.

La sanción aplicada fue considerada excesiva.

Se valoró su antigüedad de más de 20 años en la compañía.

A partir de esos argumentos, la Justicia determinó que el despido no estaba justificado.

La empresa deberá elegir entre reincorporarla o pagarle una indemnización

Tras el fallo, el supermercado quedó obligado a optar entre dos alternativas: reincorporar a la trabajadora en su puesto habitual o abonarle una indemnización económica.

El monto fijado supera los 55 mil euros, una cifra equivalente a más de 63 mil dólares.

El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de las sanciones laborales y la importancia de analizar cada situación teniendo en cuenta el contexto, la gravedad de la falta y la trayectoria del trabajador.