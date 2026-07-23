La Secretaría de Minería de la Nación y la ARCA derogaron una resolución de 2004 que regulaba la devolución del IVA para las empresas mineras, y avanzaron en un nuevo sistema que reducirá los plazos de cobro de ese impuesto.

La medida se formalizó mediante la Resolución General Conjunta 5.878/2026, publicada en el Boletín Oficial. El cambio no elimina el beneficio fiscal, sino que moderniza la forma en que se tramita y administra la devolución del IVA previsto por la Ley de Inversiones Mineras (24.196).

Hasta ahora, el procedimiento estaba regulado por una resolución conjunta de la ex AFIP y la Secretaría de Minería, dictada en 2004, cuando el país tenía otro contexto económico y administrativo. Con la nueva normativa, ARCA reglamentará los aspectos tributarios y la Secretaría de Minería los vinculados al régimen promocional. Ambos organismos coordinarán el intercambio de información para garantizar la devolución de los créditos fiscales.

La medida completa el proceso iniciado con el Decreto 482/2026, que reformó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras con el objetivo de simplificar procedimientos, reducir la burocracia y acelerar la devolución de los créditos fiscales. La resolución deja de ser obligatoria la intervención administrativa previa de la autoridad minera para habilitar el recupero del impuesto.

Según especialistas del sector, uno de los principales impactos será en los plazos. Hasta ahora, la devolución del IVA en la etapa de exploración podía extenderse entre 18 y 24 meses. Con el nuevo esquema, integrado al Sistema Integral de Recupero (SIR), el proceso será mayormente sistematizado y automatizado. Cuando la solicitud no presenta inconsistencias, la acreditación del crédito fiscal podría concretarse en alrededor de 15 días.

El beneficio es especialmente relevante para una industria intensiva en capital, donde los proyectos demandan inversiones millonarias durante varios años antes de generar ingresos. Durante la exploración y construcción, las empresas acumulan saldos técnicos de IVA por la compra de equipos, maquinaria, servicios de ingeniería, obras civiles e importaciones. La rapidez en la devolución mejora la liquidez, reduce el costo financiero del capital inmovilizado y permite reinvertir esos recursos en el avance de los proyectos.

La decisión cobra especial importancia en un contexto de fuerte expansión de las inversiones mineras en el país, con el desarrollo de proyectos de cobre, litio, oro, plata y minerales críticos que implican desembolsos de miles de millones de dólares. En San Juan, los proyectos de cobre como Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón, junto a los de litio en la cordillera, se benefician directamente de esta medida que reduce el costo financiero de las inversiones.

Las solicitudes de devolución del IVA presentadas bajo el régimen anterior continuarán su tramitación con el aplicativo anterior, evitando interrumpir los procesos ya iniciados mientras ARCA y la Secretaría de Minería elaboran las nuevas reglamentaciones específicas.