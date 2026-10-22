La autorización para que San Juan tome un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a completar dos tramos de la Ruta Nacional 40 Sur obtuvo aprobación unánime en la Cámara de Diputados. El proyecto contó con el acompañamiento del bloque justicialista, que propuso incorporar el artículo 8 para que el convenio definitivo con el organismo internacional vuelva a la Legislatura una vez firmado por el Gobierno provincial.

El vicegobernador Fabián Martín destacó el acuerdo alcanzado entre los bloques y sostuvo que la modificación planteada por la oposición respondía a un procedimiento necesario. “Ante la propuesta del bloque justicialista, nosotros accedimos porque tenía absoluta lógica”, afirmó.

Según explicó, la incorporación establece que, una vez elaborado y firmado el convenio, el documento deberá regresar a Diputados para su aprobación, de acuerdo con lo previsto por la Constitución provincial. “Hay una madurez en este sentido y la verdad que estamos muy satisfechos, no solamente por haberlo aprobado, sino por haberlo aprobado por unanimidad”, expresó Martín.

Por qué el PJ acompañó el proyecto

El diputado provincial justicialista Mario Herrero explicó que el respaldo estuvo vinculado al destino específico de los fondos y a las condiciones del financiamiento. En ese sentido, diferenció esta operación de la autorización para tomar deuda por 600 millones de dólares en el mercado internacional, que el peronismo había rechazado.

“La diferencia con el préstamo o la autorización para endeudarse con el mercado de capitales a nivel internacional de los 600 millones, que nosotros estuvimos en contra, es justamente por las condiciones que aquí están especificadas, por el destino que aquí está consignado”, señaló.

El legislador remarcó que, en este caso, el crédito tiene una finalidad determinada: completar dos sectores de la Ruta 40 Sur. El primero comprende el tramo entre el límite con Mendoza, en San Carlos, y Tres Esquinas. El segundo se extiende desde el ingreso por calle 8 hasta el sector previo al ingreso a Carpintería, donde quedaron pendientes trabajos de la obra iniciada años atrás.

Herrero indicó que el artículo incorporado busca garantizar que la Cámara pueda revisar el contrato definitivo, en el que se precisarán las condiciones particulares del préstamo. “Lo que se hizo fue aclarar que debe venir, una vez firmado, para aprobarse por la Cámara”, explicó.

El diputado agregó que el acompañamiento fue discutido dentro del interbloque y respondió a la necesidad de avanzar con una obra de importancia para la provincia.

El convenio deberá regresar a la Legislatura

Martín coincidió en que la modificación acordada establece una instancia de revisión parlamentaria antes de que el financiamiento quede disponible. El vicegobernador adelantó que el Ejecutivo buscará completar el procedimiento en el menor tiempo posible, con la intención de que el convenio pueda regresar a Diputados antes de diciembre.

“Lo ideal sería que sea antes de diciembre para que, una vez aprobado el convenio, cuando llegue a la Cámara, ese crédito ya pueda estar disponible”, sostuvo.

El funcionario aclaró que el trámite tiene plazos y procedimientos propios, y señaló que el gobernador Marcelo Orrego coordinará el proceso junto con el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el área de Infraestructura.

Sobre la posibilidad de que los ministros vuelvan a la Legislatura para ampliar las explicaciones, Martín indicó que estarán disponibles si los diputados lo solicitan. No obstante, consideró que las exposiciones previas habían respondido a las inquietudes planteadas durante el tratamiento.

La discusión por la deuda provincial

Durante el debate también hubo cuestionamientos sobre el endeudamiento de San Juan. Frente a esas observaciones, Martín defendió la operación y sostuvo que la provincia cuenta con capacidad para afrontar el compromiso financiero.

“Es un endeudamiento que es sumamente positivo, que la provincia lo puede pagar, que la provincia está ordenada financieramente, que no tiene déficit”, afirmó.

El vicegobernador argumentó que la provincia enfrenta la necesidad de reparar rutas nacionales que, según indicó, llevan décadas de reclamos. En ese contexto, planteó que el Gobierno provincial busca alternativas de financiamiento ante la política nacional sobre la infraestructura vial.

“Nosotros teníamos dos caminos: lamentarnos por no poder reparar estas rutas tan importantes que la comunidad hace décadas que viene solicitando, u otro, ir a buscar las soluciones”, expresó.

Martín también recordó que San Juan recurrió en otras gestiones a créditos de organismos multilaterales para financiar obras de infraestructura. En ese marco, defendió las condiciones del préstamo para la Ruta 40 Sur y sostuvo que el objetivo es avanzar con los trabajos sin comprometer la capacidad de pago provincial.

Con la aprobación unánime, la Legislatura autorizó la gestión del crédito, mientras que el convenio definitivo deberá volver a Diputados para su tratamiento, según lo establecido en el artículo incorporado durante el debate.