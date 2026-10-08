En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el espacio de arte Wampem será sede de una jornada musical y tradicional con la realización de un Patio Folklórico.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 19 hs. en las instalaciones del recinto cultural, ubicado en calle Gendarme Argentino 4493, departamento Rivadavia. La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro comunitario para cantar, bailar y disfrutar de la gastronomía regional y música en vivo.

Artistas locales e internacionales en escena

La grilla artística de la noche reunirá a exponentes del folklore cuyano y de autor de la provincia junto con figuras de proyección internacional:

Dúo Turica Doncel: La dupla bonaerense llega como invitada especial a San Juan en el marco de su presentación tras concretar su 12.ª gira por Europa y su 6.ª gira por Colombia. Presentarán un repertorio de canciones de autoría propia combinado con ritmos bailables.

La dupla bonaerense llega como invitada especial a San Juan en el marco de su presentación tras concretar su 12.ª gira por Europa y su 6.ª gira por Colombia. Presentarán un repertorio de canciones de autoría propia combinado con ritmos bailables. Los Illanes: El conjunto local aportará el sonido característico de la música cuyana.

El conjunto local aportará el sonido característico de la música cuyana. Fabri Carbajal: Referente sanjuanino de la música de autor y folklórica.

Referente sanjuanino de la música de autor y folklórica. Agrupación Folklórica Martín Fierro: El cuerpo de baile desplegará intervenciones de danza tradicional en el patio del lugar, sumando color y movimiento a la velada.

Además de la grilla musical y coreográfica, la velada contará con servicio de venta de comidas y bebidas tradicionales. Desde la organización indicaron que el espacio es limitado y las reservas de lugares se pueden realizar a través del contacto telefónico 264530-8534.





