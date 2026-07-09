La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo elemento de prueba. La propietaria de la vivienda donde reside su madre, Silvia País, declaró que recibió US$12.000 en efectivo para pagar por adelantado el primer año de alquiler de la propiedad ubicada en el barrio cerrado Fincas de Iraola II, en Berazategui.

El testimonio fue incorporado al expediente por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien analiza la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti.

Según explicó la dueña de la vivienda ante la Justicia, ella no participó directamente de la negociación del contrato, ya que la operación fue gestionada a través de una inmobiliaria. De acuerdo con su declaración, quien se presentó para firmar el contrato y entregar el dinero fue Juan País, hermano de Silvia País y tío de Manuel Adorni, quien también vive en la propiedad.

El contrato de alquiler establecía un valor mensual de US$1.100. Sin embargo, el pago del primer año completo se realizó mediante una única entrega de US$12.000 en efectivo, una modalidad que quedó bajo análisis de los investigadores.

La Fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados para cubrir ese gasto y establecer si existe correspondencia entre esos movimientos económicos y la situación patrimonial declarada por Adorni y su entorno familiar.

Como parte de la investigación, Pollicita también solicitó documentación al barrio privado relacionada con el pago de expensas y otros gastos vinculados a la vivienda, con el objetivo de reconstruir los movimientos financieros asociados a la propiedad.

La causa continúa en investigación

El testimonio de la propietaria se suma a otras medidas de prueba incorporadas al expediente por presuntos movimientos de dinero en efectivo relacionados con propiedades utilizadas por Adorni y su familia.

La Justicia analiza si esos pagos tienen respaldo en los ingresos declarados o si presentan inconsistencias que puedan configurar el delito investigado.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo mantiene vigente una medida cautelar que impide a Manuel Adorni salir del país sin autorización judicial. La resolución establece que cualquier viaje al exterior debe ser informado y evaluado por el magistrado en el marco de la causa.