El papa León XIV dejó una definición sobre el rumbo económico y social que debe tener Argentina durante su primer discurso institucional en el país. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, expresó ante el presidente Javier Milei, funcionarios y representantes de distintos poderes del Estado, en un mensaje en el que vinculó el crecimiento económico con las condiciones concretas de vida de la población.

La frase sintetizó uno de los principales ejes de su intervención: la necesidad de que la actividad económica, el desarrollo productivo y las políticas públicas tengan como finalidad mejorar la vida de las personas. En ese sentido, el Pontífice sostuvo que una de las condiciones más elementales para las familias es poder vivir del propio trabajo.

Al referirse a la realidad argentina, León XIV destacó el esfuerzo de quienes se ganan la vida tanto en el campo como en las ciudades, en talleres, escuelas y hospitales. También mencionó a los emprendedores y a quienes sostienen diariamente sus hogares.

“El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la patria”, afirmó. Desde esa perspectiva, consideró necesario favorecer las oportunidades laborales, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento alcance también a los sectores que enfrentan mayores dificultades.

En su discurso, el Papa puso especial atención en las familias que atraviesan situaciones de incertidumbre, las personas que buscan empleo, los adultos mayores que contribuyeron durante años a la sociedad y los trabajadores que, pese a tener una ocupación, encuentran dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares.

El crecimiento económico y las oportunidades para los jóvenes

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con el futuro de las nuevas generaciones. León XIV advirtió que Argentina debe preguntarse por qué sus jóvenes se ven obligados a abandonar el país para concretar sus proyectos de vida.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, señaló.

Para revertir esa situación, planteó la necesidad de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. Además, sostuvo que es importante confiar en los jóvenes, reconocer su capacidad de iniciativa y generar espacios para que puedan participar y asumir responsabilidades.

El Pontífice también destacó los recursos humanos y naturales de Argentina, y consideró que su aprovechamiento debe traducirse en beneficios para toda la sociedad. En ese marco, mencionó los campos, las reservas de agua, las fuentes de energía, los minerales y la diversidad de los ecosistemas como posibilidades para impulsar el desarrollo.

Sin embargo, advirtió que el aprovechamiento de esas riquezas debe contemplar el bienestar de las comunidades y preservar las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en los territorios.

Una economía con dimensión social

La intervención de León XIV no se limitó a una mirada sobre la producción y el empleo. También planteó que las decisiones económicas y políticas deben considerar a las generaciones futuras y garantizar el cuidado de la vida, especialmente de las personas en situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo tecnológico también necesita una conciencia ética, particularmente frente al avance de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la medicina, la educación, la producción y la investigación.

Con su definición sobre la economía, el Papa introdujo una reflexión sobre el sentido del crecimiento y el lugar que debe ocupar la persona en las decisiones de una sociedad. El planteo atravesó su discurso ante las autoridades argentinas y quedó ligado a una idea más amplia: construir una patria en la que el trabajo, las oportunidades y los recursos estén orientados al bien común.