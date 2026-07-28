La educación de San Juan mejoró los números y también los procesos

Por Federico del Carpio (*) - Especial para Diario HUARPE



Hace apenas unos días se dieron a conocer los resultados de las evaluaciones Aprender 2025, que evaluaron de manera censal a todos los estudiantes de sexto grado del nivel primario en Lengua y Matemática.

En San Juan, el 73,6% de los estudiantes alcanzó los niveles de desempeño satisfactorio o avanzado en Lengua. Dicho de otro modo, casi tres de cada cuatro alumnos logran comprender textos acordes a su edad, no solo identificando información explícita, sino también realizando inferencias. Si bien el resultado se ubica levemente por debajo del promedio nacional (76,9%), representa una mejora significativa para la provincia, y esa es, en definitiva, la foto más relevante.

La evolución de los últimos años permite dimensionar ese avance. En 2018, el 70,6% de los estudiantes había alcanzado esos niveles de desempeño. Luego vinieron dos caídas consecutivas: 65,6% en 2021 y 59,6% en 2023.

En ese paisaje, el resultado de 2025 no solo implica una recuperación de 14 puntos porcentuales respecto de la última medición, sino también el mejor desempeño de San Juan desde que existen registros comparables.

Pero lo interesante es indagar un poco más allá. Agudizar la mirada y dar cuenta de que las evaluaciones nos muestran el resultado, pero no muestran el recorrido que permitió llegar hasta allí. Detrás de esos números suele haber decisiones de política educativa y mucho trabajo cotidiano en las aulas. Ese proceso es mucho menos visible que una tabla de resultados, pero probablemente tanto o más importante. La lógica de los procesos -pocas veces premiada en Argentina- termina torciendo la balanza a favor de los aprendizajes.

Un ejemplo es el Plan Jurisdiccional de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. Aunque no puede atribuirse la mejora observada en Aprender 2025 a este programa, sí constituye una señal del esfuerzo que la provincia viene realizando para fortalecer la enseñanza de la lectura. En 2026, el plan alcanza al 100% de las escuelas provinciales.

Alfabetizar, en el centro de la agenda pública

Esa prioridad también quedó reflejada en la decisión del Gobierno provincial de presentar públicamente los resultados de las evaluaciones de fluidez lectora en un acto encabezado por el gobernador. Más allá de los números, este tipo de instancias contribuye a instalar la alfabetización en el centro de la agenda pública y a transmitir que el seguimiento de los aprendizajes forma parte de las prioridades de la gestión.

La iniciativa de San Juan combina formación docente continua, distribución de libros para alumnos y docentes de primer ciclo y evaluaciones periódicas de fluidez lectora en segundo grado. Esas mediciones también empiezan a mostrar avances. En 2024, el 20,3% de los estudiantes fue clasificado como lector intermedio o fluido. Un año después, ese porcentaje ascendió al 23,9%, una mejora de 3,6 puntos porcentuales.

Por supuesto, a San Juan -al igual que al resto de las jurisdicciones- le queda un amplio camino por recorrer. Que solo uno de cada cuatro estudiantes de segundo grado lea con la fluidez esperada muestra que el desafío sigue siendo enorme. Pero también es cierto que los datos permiten observar una tendencia alentadora: cuando existe una política sostenida en el tiempo, acompañada por docentes comprometidos y evaluaciones que permiten monitorear el progreso, los resultados empiezan a aparecer. Y es entonces cuando la continuidad de estas políticas se vuelve determinante.

Las evaluaciones son indispensables porque permiten saber dónde estamos. Pero, para entender realmente qué está pasando, también hace falta mirar aquello que los números, por sí solos, no muestran.

(*) Licenciado en Ciencias de la Educación y coordinador de Políticas Educativas en Argentinos por la Educación.