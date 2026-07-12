Todo comenzó por un comentario publicado en redes sociales durante el Mundial de fútbol, pero terminó convirtiéndose en un conflicto diplomático entre la provincia de Mendoza y la representación de Francia en Argentina.

La vicegobernadora mendocina Hebe Casado fue declarada “persona no grata” por la Embajada francesa luego de un mensaje en el que se refirió a la selección gala como un “equipo africano flojo de modales”, y cuestionó al capitán francés, Kylian Mbappé.

La polémica se originó durante el partido disputado entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial.

Tras la victoria francesa, Casado publicó en la red social X un mensaje que rápidamente se viralizó: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. El posteo generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

La controversia se incrementó en los días posteriores hasta llegar a la Embajada de Francia en Buenos Aires. Finalmente, la representación diplomática decidió adoptar una medida inusual: declarar a la vicegobernadora mendocina “persona no grata” en el ámbito de sus actividades oficiales.

Fuentes de la embajada indicaron que Casado no podrá participar en eventos organizados por la representación francesa ni ingresar a su sede mientras mantenga esa situación. Asimismo, funcionarios franceses evitarán reuniones institucionales con autoridades mendocinas en las que ella esté presente.

Por su parte, el embajador francés en la Argentina, Romain Nadal, fue especialmente duro al referirse al episodio. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó públicamente, en una declaración que rápidamente tuvo repercusión tanto en ámbitos políticos como diplomáticos.

Sin embargo, los propios voceros franceses aclararon que la decisión no implica, al menos por ahora, una prohibición de ingreso al territorio francés ni restricciones migratorias para la dirigente mendocina.

La medida tiene un carácter político y protocolar vinculado a las relaciones institucionales con la representación diplomática.

Casado rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. En entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria.

Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen

La dirigente, que desde 2023 ocupa la vicegobernación de Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación. Sus declaraciones mantuvieron viva la polémica en medios nacionales y redes sociales.

El episodio adquiere relevancia adicional porque involucra a una de las principales figuras institucionales de Mendoza, una provincia que mantiene una intensa relación económica, cultural y turística con Francia, especialmente en sectores como la vitivinicultura, las inversiones y la cooperación académica. Por ese motivo, la decisión diplomática fue leída por distintos analistas como una señal política destinada a marcar un límite frente a expresiones consideradas discriminatorias, sin llegar a un conflicto formal entre ambos Estados.



