La emergencia agropecuaria podría declararse por departamentos

La declaración de la emergencia agropecuaria por los daños provocados por las heladas podría realizarse de manera diferenciada, según la magnitud de las pérdidas registradas en cada departamento. El Gobierno de San Juan espera completar durante esta semana las denuncias y los relevamientos técnicos antes de definir el alcance de la medida.

El secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, explicó en Radio Sarmiento que no existe necesariamente un esquema en el que la emergencia deba abarcar a toda la provincia. “Es probable que podamos declarar en algunos departamentos puntuales o que sea para todos los departamentos productivos de la provincia, según las denuncias manifiestas”, señaló.

La definición dependerá de la información que aporten los productores y de los informes elaborados por los equipos técnicos. Hasta el momento, se registraron más de 400 denuncias que representan más de 6.000 hectáreas declaradas con daños. Luego de las nuevas heladas del último fin de semana, la Provincia estima que la superficie afectada podría superar las 8.000 hectáreas.

Qué se tendrá en cuenta

Para determinar el alcance territorial de la emergencia se analizará la afectación de los cultivos en los distintos circuitos productivos. En particular, se relevará el daño provocado sobre las variedades que ya se encontraban en brotación cuando se produjeron las temperaturas bajo cero.

Entre los sectores más afectados aparecen las uvas destinadas a mesa y a pasa, además de algunas variedades de uvas tintas. También se incorporará esta semana al relevamiento la producción olivícola, que registra daños en las yemas según los primeros análisis realizados por el sector.

En la última helada, los mayores daños fueron observados en departamentos del Este, como Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo, además de Sarmiento. Sin embargo, la primera ola de frío había alcanzado a prácticamente toda la provincia productiva, aunque con distintos niveles de intensidad.

Qué implica la declaración

La declaración de emergencia permitiría habilitar distintas herramientas de asistencia para los productores afectados. Entre ellas se encuentran beneficios impositivos provinciales y nacionales, prórrogas de créditos y líneas de financiamiento con tasas preferenciales.

Además, la Provincia cuenta con un programa de contingencias destinado a los productores de menor escala, que contempla aportes no reembolsables en función de la superficie y el nivel de daño.

Para que esas herramientas puedan aplicarse, la emergencia provincial debería ser posteriormente homologada a nivel nacional cuando corresponda. Por eso, desde Agroindustria remarcaron la importancia de contar con la mayor cantidad posible de denuncias formalizadas.

Esta semana será clave

El Gobierno todavía no definió qué departamentos quedarían incluidos. La decisión se tomará una vez que finalice una nueva etapa de recepción de denuncias y se consoliden los relevamientos técnicos.

“Necesitamos toda la información posible para poder llevarla adelante”, sostuvo Moreno al referirse a la eventual declaración.

Los productores pueden realizar las denuncias en el Centro Cívico, donde los equipos de Agroindustria trabajan de 7 a 18. Desde el área también indicaron que quienes no tengan toda la documentación deben acercarse igualmente para evaluar cada situación.

Con los datos que se reúnan durante los próximos días, la Provincia podrá establecer dónde la afectación alcanza los niveles necesarios para declarar la emergencia y determinar si la medida será departamental o si deberá extenderse a todo el territorio productivo de San Juan.