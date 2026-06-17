Lionel Messi volvió a regalar una de ellas en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de convertir un golazo para abrir el marcador frente a Argelia, el capitán albiceleste no pudo contener la emoción y terminó festejando entre lágrimas en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

A los 38 años y a apenas ocho días de cumplir 39, el rosarino volvió a demostrar que sigue siendo decisivo en la máxima cita del fútbol mundial. Pero esta vez, además del gol, fue su reacción la que conmovió a millones de hinchas alrededor del planeta.

La jugada que derivó en el tanto tuvo el sello de las grandes noches de Messi. Rodrigo De Paul avanzó por el centro del campo y encontró un espacio para filtrar un pase preciso. El capitán recibió de frente al arco, aceleró y sacó un zurdazo extraordinario que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Luca Zidane.

El arquero apenas alcanzó a estirar sus manos. La potencia y precisión del remate hicieron imposible cualquier reacción. Era el 1-0 para Argentina y el primer gol albiceleste en el Mundial 2026.

Lo que ocurrió después fue tan impactante como la definición. Mientras sus compañeros corrían a abrazarlo, Messi dejó escapar la emoción acumulada. Las cámaras captaron lágrimas en el rostro del capitán, que parecía revivir en segundos todo el camino recorrido hasta llegar nuevamente a una Copa del Mundo.

Thiago Almada fue el primero en llegar al festejo, seguido por el resto del equipo. Sin embargo, la imagen de Messi con los ojos vidriosos quedó grabada como uno de los momentos más emotivos del torneo.

El tanto ante Argelia representó además un nuevo capítulo en una carrera incomparable. Fue el gol número 118 con la Selección mayor y llegó en su partido 200 con la camiseta argentina, una cifra histórica para el máximo referente de la Albiceleste.

Después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, muchos imaginaron que aquella sería su última participación en la competencia. Sin embargo, Messi continuó escribiendo páginas gloriosas. Ganó la Copa América 2024, mantuvo un nivel competitivo extraordinario y aceptó el desafío de disputar una sexta Copa del Mundo.

Por eso las lágrimas tuvieron un significado especial. No fueron solo por un gol. Fueron la expresión de un futbolista que sigue disfrutando cada momento con la misma pasión que cuando empezó. Y que, a los 38 años, continúa emocionando al fútbol entero.