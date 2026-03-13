Lo que empezó como un simple pedido terminó en una historia que conmovió a miles de personas. Pedro, un hincha de Boca de 81 años, llevaba 40 años sin ir a la Bombonera y le pidió a su nieta Lola que le hiciera una foto con inteligencia artificial para imaginarse nuevamente en la cancha. Pero la joven decidió que ese deseo no quedara solo en una imagen.

“Lola, haceme una foto con inteligencia artificial en la Bombonera para sentir que estoy en la cancha”, le dijo el abuelo. El pedido la emocionó y primero cumplió con la imagen digital, aunque al mismo tiempo le hizo una promesa: algún día esa foto iba a ser real.

La historia tomó otro rumbo cuando Lola decidió compartirla en redes sociales. En pocas horas comenzó a viralizarse y, gracias a contactos del ambiente deportivo y al esfuerzo personal de la joven, logró conseguir entradas para el clásico entre Boca y San Lorenzo.

Detrás del sueño había una historia familiar marcada por las dificultades. Pedro había dejado de ir a la cancha en la década de 1980 por problemas económicos y de salud, además de cambios en la vida familiar que lo alejaron del ritual futbolero que tanto amaba.

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Cuando Lola le contó que finalmente irían juntos al estadio, el abuelo no lo podía creer. Pensó que era una broma. Sin embargo, días después estaba nuevamente entrando a La Bombonera, el estadio Alberto J. Armando, uno de los templos del fútbol argentino ubicado en el barrio de La Boca.

La emoción fue inevitable. Al pisar la cancha recordó los años en los que iba con sus hijos y las historias familiares ligadas al club. “Me acordé de cuando llevaba a mis hijos a la cancha, de los partidos que veíamos juntos”, contó con lágrimas en los ojos.

Pedro se emocionó por volver a la cancha después de 40 años. (Foto: gentileza Lola Roma)

Para Lola, cumplir el sueño de su abuelo también fue un momento único. La joven explicó que ahorró dinero de trabajos y coberturas deportivas para comprar las entradas, convencida de que invertir en un recuerdo con alguien querido valía más que cualquier otra cosa.

Así, lo que comenzó con una imagen generada por inteligencia artificial terminó convirtiéndose en una escena real: un abuelo y su nieta abrazados en la tribuna, compartiendo la pasión por Boca y demostrando que los sueños, incluso después de 40 años, todavía pueden cumplirse.