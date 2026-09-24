El Proyecto Vicuña continúa avanzando con sus trabajos tempranos y alcanzó un nuevo hito en la conformación de su equipo de trabajo. Con la incorporación de 24 nuevos operadores y operadoras, ya son 300 las personas que forman parte de esta etapa de preparación para las próximas fases del proyecto minero.

Uno de los principales datos de esta incorporación es la procedencia de los trabajadores. Del total de operadores, el 97% son sanjuaninos, mientras que el 47% proviene de las comunidades cercanas al yacimiento. Además, el 16,3% son mujeres, de acuerdo con la información difundida por Vicuña Corp.

Los nuevos integrantes atraviesan actualmente un proceso de capacitación destinado a desarrollar las competencias técnicas y de seguridad necesarias para desempeñarse en la operación de maquinaria pesada.

Capacitación antes de llegar a la operación

Durante las próximas semanas, los 300 operadores continuarán avanzando en distintas instancias de formación junto a instructores especializados. El objetivo es que incorporen conocimientos técnicos, procedimientos operativos y prácticas de seguridad antes de asumir nuevas tareas dentro del proyecto.

La preparación apunta a que los trabajadores puedan desempeñarse bajo los estándares de la industria minera y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades disponibles en las comunidades vinculadas al emprendimiento.

Gentileza.

Desde Vicuña señalaron que la incorporación de operadores forma parte de la preparación del equipo que necesitará el proyecto en sus próximas etapas. La capacitación permite avanzar en la conformación de ese plantel y generar, paralelamente, talento y capacidades locales vinculadas a la actividad minera.

El dato adquiere relevancia por la participación de trabajadores de las zonas próximas al yacimiento, ya que casi uno de cada dos operadores incorporados proviene de esas comunidades.

Un proyecto de cobre, oro y plata

Vicuña Corp. es una empresa conjunta formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar el depósito Josemaría, un proyecto de cobre ubicado en la provincia de San Juan.

La compañía también impulsa el desarrollo de Filo del Sol, un depósito de cobre, oro y plata ubicado en San Juan y en la III Región de Chile.

La incorporación de los nuevos operadores se produce mientras el proyecto continúa con sus trabajos tempranos y avanza en la preparación de los recursos humanos que serán necesarios para las próximas etapas. La capacitación en maquinaria pesada, procedimientos y seguridad constituye así una de las instancias centrales para preparar al personal que participará de la futura operación.