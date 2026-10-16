La EPET Nº 1 de Caucete quedó entre las instituciones destacadas del país en informática y robótica tras conseguir el cuarto puesto en Programación y el quinto en Robótica en la IV Olimpiada Federal de Informática y Robótica (Ofirca) 2026.

Los dos equipos de sexto año llegaron a la final presencial de la competencia organizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), luego de superar las instancias virtuales y competir entre más de 500 proyectos de distintas partes de Argentina.

Estudiantes de la EPET Nº 1 de Caucete se destacaron en la competencia nacional con proyectos de programación y robótica. (Gentileza)

La final presentó un desafío adicional para los participantes: cada equipo recibió una consigna sorpresa que tuvo que resolver en tres horas, sin la presencia de sus docentes. Durante ese tiempo, los estudiantes debieron aplicar sus conocimientos, desarrollar una solución y defender su trabajo ante el jurado.

La participación sanjuanina formó parte de una propuesta pedagógica basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que busca llevar a la práctica los contenidos del diseño curricular. Los equipos fueron acompañados por los profesores Romina Corriente y Christian Pineda.

Un videojuego educativo con herramientas de accesibilidad

En la categoría Programación, el equipo Furydevelopers, integrado por Gonzalo Arena y Juan Pablo Lo Mónaco, obtuvo el cuarto puesto nacional con un videojuego destinado a estudiantes del segundo ciclo de la escuela primaria.

La propuesta invita a los jugadores a recorrer un camino y superar distintos desafíos hasta alcanzar una meta. El desarrollo cuenta con más de 3.000 líneas de código y combina elementos de diseño y programación con criterios de accesibilidad.

Entre sus características, incorpora un modo de alto contraste pensado para facilitar la experiencia de personas daltónicas. De esta manera, el videojuego no solo busca entretener, sino también ofrecer una herramienta educativa adaptada a diferentes necesidades.

Un dinosaurio robot para guiar a los turistas

En Robótica, el equipo Tecnobots, formado por Lourdes Pastén, Yazmín Becerra y Roberto Ignacio Balmaceda, consiguió el quinto puesto nacional con un robot guía turístico que tiene silueta de dinosaurio.

El dispositivo está diseñado para acompañar a los visitantes por distintas estaciones vinculadas con los atractivos turísticos de San Juan. Durante el recorrido, brinda información, puede identificar idiomas para interactuar con los turistas y se complementa con una página web.

El proyecto también incorpora funciones relacionadas con la seguridad. El robot monitorea la temperatura ambiente y ofrece recomendaciones cuando supera determinados valores. Además, detecta movimientos sísmicos, interrumpe el recorrido e indica evacuar hacia una zona segura.

Tecnología pensada para distintas necesidades

El robot cuenta con opciones para adaptar la experiencia a los visitantes. Puede regular el volumen, apagar luces, disminuir la velocidad de desplazamiento y aumentar el tamaño de las letras en la pantalla, según las necesidades de cada persona.

Al finalizar el recorrido, también invita a participar de la Fiesta Nacional del Sol, vinculando el desarrollo tecnológico con uno de los principales eventos culturales de la provincia.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que los resultados reflejan la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos, resolver problemas y desarrollar soluciones tecnológicas. También valoró el trabajo en equipo y la formación técnica como herramientas para continuar los estudios e incorporarse al mundo laboral.

La Ofirca es organizada por la Facultad de Tecnología Informática y el Centro de Altos Estudios e Investigación de la UAI, junto con entidades educativas nacionales. La competencia promueve el pensamiento computacional, la programación, la robótica y la resolución de problemas mediante desafíos individuales y colaborativos.