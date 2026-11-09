El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, destacó la continuidad entre el legado del papa Francisco y la agenda pastoral de León XIV, al analizar el mensaje que el actual Pontífice transmitió durante su visita al país. El arzobispo sostuvo que el nuevo Papa mantiene las principales inquietudes de su antecesor, aunque con prioridades y acentos propios.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Colombo explicó que León XIV conoció de cerca las preocupaciones de Francisco durante su trabajo conjunto y su experiencia misionera en América Latina. Entre los antecedentes que marcaron esa relación, mencionó el Sínodo para la Amazonia y el proceso de sinodalidad impulsado por la Iglesia.

Según el titular del Episcopado, el actual Pontífice retoma cuestiones vinculadas con la fraternidad, la apertura y la acogida, pero las expresa desde su propia perspectiva. En ese sentido, consideró que Francisco fue una figura clave para promover una nueva forma de relacionarse dentro de la Iglesia.

El mensaje de León XIV sobre la realidad argentina

Colombo también se refirió al discurso que León XIV pronunció en el Palacio Libertad y sostuvo que el Papa planteó una reflexión sobre la realidad argentina desde una perspectiva evangélica.

El arzobispo interpretó que las palabras del Pontífice apuntaron a fortalecer la convivencia, reconocer la dignidad de las personas y promover una sociedad donde los argentinos puedan construir su futuro en comunidad.

Además, remarcó la importancia que León XIV le otorgó a los jóvenes, especialmente ante situaciones de sufrimiento, exclusión y falta de oportunidades. Colombo recordó que, antes de su visita, el Papa ya había manifestado en Roma su interés por generar espacios de diálogo con ese sector.

La preocupación por la salud mental, el suicidio y la emigración juvenil también formó parte de los temas destacados por el presidente de la Conferencia Episcopal.

La Iglesia pidió interpretar el mensaje sin divisiones políticas

Al analizar las palabras del Papa, Colombo planteó que el mensaje debe comprenderse desde su dimensión pastoral y no como una expresión partidaria.

El arzobispo sostuvo que León XIV busca acompañar y alentar a la sociedad, más allá de las creencias religiosas o las posiciones ideológicas. En esa línea, destacó el llamado a construir vínculos basados en la honestidad, el perdón y el servicio a los demás.

También se refirió a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, uno de los principios centrales de la doctrina católica.

Por último, Colombo destacó la visita del Pontífice al Cottolengo Don Orione, en Claypole, como un gesto de reconocimiento hacia las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables. Consideró que la presencia de León XIV busca visibilizar a quienes necesitan mayor protección, acompañamiento y acogida social.

La agenda del Papa en Argentina continuará con actividades religiosas y encuentros multitudinarios en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una visita que la Iglesia considera una oportunidad para fortalecer la fe y la convivencia.