La Escuela Doctor Antonino Aberastain de Pocito se prepara para celebrar los 25 años del Festival de la Amistad y Sabores, un encuentro que nació como una iniciativa para recaudar fondos destinados a comprar materiales didácticos y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las propuestas comunitarias tradicionales del departamento. La celebración será este sábado 14 de noviembre, desde las 20, en la puerta del establecimiento.

La fiesta reunirá a familias, vecinos y visitantes de distintos puntos de San Juan, con una propuesta que incluirá espectáculos musicales, academias de danza, ranchos de comida y diferentes sorteos. La actividad se extenderá hasta aproximadamente las 2 de la madrugada.

Información del festival.

La historia comenzó alrededor de 2001, cuando Marta Guerrero de Sánchez, docente de quinto grado, propuso organizar una actividad con mesas servidas para reunir dinero y cubrir necesidades de la institución. En aquella primera edición, el premio consistía en una mesa con alimentos preparados para que el ganador pudiera llevarse todo lo que había sobre ella.

La iniciativa tuvo una importante convocatoria y, debido a la cantidad de público, al año siguiente debieron trasladar el encuentro a la calle Santa María de Oro, frente a la escuela, donde se realiza actualmente.

La escuela será escenario de una nueva edición del Festival de la Amistad y Sabores.

Con los años, el festival incorporó nuevas propuestas y sumó la participación de artistas locales, academias de baile y grupos musicales de distintos puntos de la provincia. También fue declarado de interés departamental y provincial, consolidándose como un espacio de encuentro para la comunidad pocitana.

Las mesas servidas y los premios del festival

Uno de los principales atractivos de la celebración serán las tradicionales mesas temáticas preparadas por cada grado. Los vecinos podrán comprar números por $3.000 para participar de los sorteos y tener la posibilidad de llevarse todos los productos que integran cada mesa, incluido el mantel.

El festival convoca cada año a familias, alumnos, docentes y vecinos de Pocito.

Cada curso tendrá una propuesta diferente: primer grado presentará la mesa de la mercadería del mes; segundo, la mesa del confort del jardín; tercero, la rueda de la fortuna; cuarto, aroma navideño; quinto, el asado del domingo; y sexto, la mesa del jamón.

La venta de números ya comenzó a través de cada grado y continuará durante la jornada del festival. Además, esa misma noche se realizarán sorteos especiales con premios donados por comercios de Pocito y otros puntos de San Juan, como parte del acompañamiento de la comunidad.

Una fiesta que permitió mejorar la escuela

El Festival de la Amistad y Sabores también tiene un importante recorrido en materia educativa. Según la reseña histórica de la institución, los fondos recaudados a lo largo de las distintas ediciones permitieron concretar mejoras y ampliaciones en el edificio escolar.

La celebración se realizará en la escuela Antonino Aberastain, ubicada en Fray J. Sta. M. de Oro 233, en Villa Aberastain.

Entre los trabajos y elementos adquiridos se encuentran la construcción de la red de gas, mejoras en el patio central, colocación de mosaicos, tinglado, pintura, televisores, videocaseteras, aires acondicionados, pizarras blancas y materiales didácticos.

La continuidad del encuentro fue posible gracias al compromiso de docentes, directivos, personal administrativo, familias y vecinos. Incluso durante la pandemia de 2020, cuando no pudo realizarse, la comunidad mantuvo viva una tradición que retomó su actividad en los años siguientes.

En esta edición especial, la escuela busca celebrar los 25 años de una propuesta que trascendió lo educativo y se convirtió en una fiesta de encuentro, solidaridad y colaboración. La invitación está abierta para disfrutar de una noche de música, comidas y premios en familia.