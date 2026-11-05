La escuela técnica Boero volverá a participar del Desafío Eco YPF con dos autos eléctricos construidos íntegramente por sus estudiantes y docentes. Los vehículos, identificados con los números 150 y 151, representarán a San Juan en una competencia educativa nacional que reúne a instituciones técnicas de todo el país.

Antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires, previsto para este jueves 5 de noviembre, los integrantes de ambos equipos recibieron la visita de la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Durante el encuentro, la funcionaria conversó con los estudiantes sobre el proceso de construcción de los vehículos y la preparación para afrontar las pruebas.

El trabajo de los estudiantes y docentes

La reunión se desarrolló en uno de los talleres de la institución, donde los equipos compartieron detalles del desarrollo de los autos eléctricos. Fuentes destacó la importancia de estas experiencias para aplicar conocimientos vinculados con ciencia, tecnología, diseño, electrónica y mecánica.

"Este tipo de competencias permite que nuestros estudiantes apliquen conocimientos de ciencia, tecnología, diseño, electrónica y mecánica", expresó la ministra. Además, sostuvo que estas iniciativas reflejan las capacidades técnicas que se desarrollan en las escuelas sanjuaninas y representan la educación del presente y del futuro.

Cuándo y dónde será la competencia

El Desafío Eco YPF se desarrollará del 6 al 8 de noviembre de 2026 en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires. En esta edición participarán 150 escuelas técnicas de diferentes puntos del país.

La primera jornada estará destinada a la revisión técnica de los vehículos y a la reunión de pilotos. En tanto, el 7 y 8 de noviembre se realizarán las distintas pruebas, entre ellas la carrera Endurance, que definirá al equipo ganador de la competencia.

Cómo ayudar a los equipos de la Boero

Además de las pruebas en pista, el certamen contempla una instancia denominada Eco Fan, que permite al público acompañar a las instituciones participantes mediante votaciones en Facebook. Para apoyar a la escuela Boero, hay que ingresar a la cuenta oficial del Desafío Eco YPF y buscar la publicación correspondiente a los autos 150 y 151.

Los usuarios deberán dar "Me gusta" a las fotografías de ambos vehículos para sumar votos. Las tres escuelas que obtengan mayor cantidad de apoyos avanzarán cinco posiciones en la grilla de largada de la carrera Endurance, mientras que la institución que consiga el primer puesto recibirá una beca de inscripción para la edición 2027.

Una competencia que promueve la educación tecnológica

El Desafío Eco YPF reúne a escuelas técnicas de todo el país que diseñan y construyen vehículos eléctricos a partir de un reglamento técnico establecido por la organización. La propuesta busca promover la creatividad, el aprendizaje de las ciencias y el trabajo colaborativo.

También pone en valor el desarrollo de soluciones tecnológicas y el uso eficiente de las energías renovables. Para la Boero, será una nueva oportunidad de mostrar el trabajo realizado por sus estudiantes y docentes en una competencia nacional.