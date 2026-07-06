En un hito para la educación sanitaria provincial, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) se adjudicó dos proyectos nacionales para la creación de simuladores de bajo costo, marcando un avance significativo en la formación técnica de enfermeros de la provincia. La iniciativa surgió en julio de 2025, tras una convocatoria de la Red Nacional de Simulación Clínica (Renasic) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y apunta a desarrollar las bases para un objetivo más grande: crear un Centro de Simulación Clínica integral en San Juan.

La trascendencia de este trabajo radica en su carácter federal, ya que los 80 prototipos desarrollados no permanecerán únicamente en la provincia. Giménez destacó que estos dispositivos no solamente van a quedar en la UNSJ, sino que se van a distribuir en todas las universidades que conforman la Renasic.

Los prototipos ya están a disposición en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. (Gentileza)

Las responsables de presentar y liderar los proyectos ganadores fueron las licenciadas especialistas Sara Falcón, Luciana Carrizo E Itatí Giménez. Esta última, quien es especialista en docencia universitaria y diplomada en simulación clínica, reveló los detalles a DIARIO HUARPE de estos elementos y cómo estas herramientas y dispositivos educativos sirven para recrear escenarios reales de lo que se estudia.

Los materiales utilizados, como el PLA Flex y el TPU, permiten recrear con fidelidad la textura del cuerpo humano para prácticas de extracción de sangre y vías periféricas para ayudar al estudiante a desarrollar mejor sus prácticas. Al ser fabricados, estos simuladores permiten una mayor replicabilidad. Esto significa que, si el material se estropea o se rompe debido al uso intensivo (muchas punciones), es mucho más fácil y económico sustituirlos.

"Utilizamos materiales de bajo costo muy accesibles a comparación del mercado, que son mucho más caros” resaltó.

Además, la licenciada señaló que objetivo primordial es que el estudiante pueda pulir su habilidad motriz en un entorno controlado.

El futuro: Centro de Simulación Clínica Integral

El éxito de estos modelos es el primer paso hacia una meta institucional más ambiciosa: el paso de laboratorio a Centro de Simulación Clínica en San Juan. La licenciada explicó que, actualmente, unos 150 alumnos por año utilizan el laboratorio, que ya cuenta con simuladores de alta fidelidad, como maniquíes con monitores de signos vitales, torsos para RCP y equipos para exploración de mamas.

Respecto al impacto ético de estos avances, Giménez resaltó:

"Como formadores de profesionales de salud, a través de la simulación clínica, garantizamos en un futuro la seguridad del paciente y la confianza del estudiante".

La presentación fue realizada en la Red Nacional de Simulación Clínica y el Consejo Interuniversitario Nacional. (Gentileza)

Según previsiones del coordinador de la Renasic, en cinco años los derechos del paciente incluirán la exigencia de que el profesional tratante haya sido capacitado previamente mediante técnicas de simulación.

Giménez concluyó que la enfermería tiene una capacidad innata para innovar: “Nosotros siendo enfermeras, teniendo el conocimiento y las necesidades, vemos que hay muchas ideas para poder realizar” referida a la profesión.

Con este enfoque, la escuela apunta a perfeccionar los modelos actuales para alcanzar mayores niveles de complejidad y consolidar a San Juan como un polo de modernización en servicios de salud.