Estudiantes de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan, han puesto en marcha una ambiciosa campaña solidaria destinada a las Lagunas de Guanacache, en el departamento Sarmiento. Esta iniciativa, que busca celebrar el Día del Niño con la comunidad huarpe local, es coordinada por los departamentos de Vialidad y Química de la institución. Bajo el lema "Tender puentes allí donde el acceso es complejo", la comunidad educativa se moviliza para asistir a un sector geográficamente aislado y postergado.

El objetivo central de la campaña es recolectar recursos esenciales que serán trasladados el próximo 15 de agosto, fecha programada para el festejo integral con cerca de 90 niños y adultos que residen en las inmediaciones del histórico puesto caprino de Francisco Díaz. Aunque se reciben juguetes, ropa de abrigo y calzado para todas las edades, los organizadores han destacado que las necesidades más críticas son el agua potable y la leche. La aridez extrema de la zona convierte al agua envasada en el recurso más vital para estas familias, mientras que la leche será utilizada por el departamento de Química para elaborar alimentos y realizar dinámicas educativas.

Una novedad distintiva de este año es el proyecto técnico desarrollado por los alumnos de la especialidad Vial. Además de la colecta de alimentos no perecederos, libros y útiles escolares, los estudiantes han fabricado carteles informativos en los talleres de Vialidad Nacional. Estos carteles serán colocados durante la visita para individualizar cada puesto con el apellido de las familias residentes. Esta acción no solo facilita la identificación de los hogares en el vasto territorio de las lagunas, sino que también refuerza el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.

La logística del operativo involucrará a un contingente de aproximadamente 75 personas, incluyendo a 40 alumnos de Vial, 20 de Química y cerca de 15 docentes. Durante la jornada, se compartirá un tradicional chocolate y un asado con los habitantes locales. Las donaciones físicas se reciben de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en las instalaciones del Departamento Vial de la escuela. La fecha límite para la recepción de artículos es el lunes 12 de agosto, a fin de organizar y embalar la carga de manera segura.

Un lazo histórico de compromiso social

La relación entre la Escuela Industrial y las Lagunas de Guanacache no es un hecho aislado, sino un proyecto de extensión que se mantiene ininterrumpidamente desde el año 2015. Según contó a DIARIO HUARE Juan Manuel Rodríguez Turesso, docente de la escuela, la actividad comenzó con el profesor Cortés y la Fundación del Dr. Miguel Garcés, consolidándose como una tradición que excede lo académico para rozar lo profundamente humano.

A lo largo de casi una década, este proyecto ha crecido exponencialmente. Por segundo año consecutivo, la participación activa del Departamento de Química ha permitido complejizar la ayuda, aportando no solo donaciones materiales, sino también talleres prácticos y herramientas socioproductivas útiles para la vida cotidiana en el desierto. Esta integración de especialidades demuestra cómo la teoría de las aulas se transforma en un ejercicio real de empatía y conectividad humana.

Coordenadas para sumarse a la cruzada

Para quienes deseen colaborar, la organización ha dispuesto canales claros de participación. Además de la entrega de ropa, juguetes y agua mineral en la sede escolar, se ha habilitado la posibilidad de realizar aportes económicos directos. Estos fondos, canalizados a través del alias: Guanacache26, se destinan específicamente a la compra de frutas, verduras y los insumos necesarios para el almuerzo comunitario.

"Nuestro objetivo es hacerles pasar un Día del Niño distinto", expresó Guadalupe Pavia, estudiante de 6º año, quien destacó que ver la reacción de los pequeños al recibir una fruta o un juguete es una experiencia sumamente reconfortante para los alumnos. La travesía, que iniciará en las primeras horas del 15 de agosto, representa para muchos estudiantes el cierre de una etapa formativa marcada por el compromiso con su provincia.

En un entorno de extrema aridez y aislamiento, la intervención de la Escuela Industrial reafirma la función social de la universidad pública. Al identificar cada hogar con cartelería propia y garantizar el acceso a elementos básicos como el agua, la institución no solo entrega donaciones, sino que construye un puente de esperanza hacia una de las zonas más vulnerables de San Juan.