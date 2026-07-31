La esperó, la persiguió, la chocó y la asesinó: pedirán perpetua para Marín

La investigación por el brutal femicidio dio un giro decisivo con la detención del principal sospechoso, quien este viernes será llevado ante un juez para ser formalmente imputado. La Fiscalía confirmó que solicitará la prisión preventiva y que la calificación legal será la de femicidio, un delito que contempla como única pena la prisión perpetua.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal reveló que los investigadores trabajaron durante toda la noche para reunir pruebas que permitan robustecer la acusación. Entre las medidas realizadas se encuentran pericias sobre el cuerpo del detenido, estudios de ADN para establecer si existen rastros de la víctima y el análisis del Volkswagen Gol Trend blanco que utilizaba para trabajar como chofer de una aplicación de viajes.

La reconstrucción preliminar indica que el acusado habría esperado a la víctima, la persiguió durante varios kilómetros y finalmente la interceptó. Según la hipótesis de la Fiscalía, la encerró con el automóvil, la chocó y, apenas descendieron de los vehículos, la atacó con un cuchillo.

El fiscal descartó que la mujer haya recibido disparos de arma de fuego. Explicó que el disparo escuchado por un testigo habría sido efectuado por un policía que prestaba servicio en una central eléctrica cercana, quien reaccionó al escuchar los desesperados pedidos de auxilio de la víctima.

Un efectivo del Servicio Penitenciario que pasaba por el lugar creyó inicialmente que se trataba de un accidente de tránsito, pero al acercarse advirtió que la mujer estaba siendo atacada mientras el agresor escapaba.

La fuga terminó horas después. Los investigadores creen que el sospechoso permaneció escondido en una zona de campo y, ya durante la noche, intentó regresar a un domicilio conocido. Vecinos de Villa Obrera lo reconocieron y alertaron a la Policía, que logró detenerlo.

Además, la Fiscalía analiza cámaras de seguridad que mostrarían al automóvil del acusado siguiendo la motocicleta de la víctima antes del ataque, un elemento que fortalecería la hipótesis de una persecución previa.

Sobre la denuncia por violencia de género que la mujer había radicado semanas antes, el fiscal sostuvo que podría haber sido el desencadenante del crimen, aunque pidió prudencia mientras avanza la investigación. También explicó que, según esa denuncia, la víctima había manifestado no haber sufrido agresiones físicas previas, sino amenazas verbales.

El detenido no registra antecedentes penales y será sometido a estudios psicológicos y toxicológicos. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía buscará este mismo viernes formalizar la investigación y dejar al acusado detenido mientras continúa el proceso judicial.

Este enfoque pone el foco en la secuencia del ataque ("la esperó, la persiguió, la chocó y la asesinó"), que surge de la hipótesis expuesta por el fiscal y suele tener un mayor impacto periodístico.