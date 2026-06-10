Días antes de la presentación de la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó formalmente su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. El trámite fue realizado el 31 de mayo pasado, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y se encuentra vigente hasta el próximo 9 de julio.

La solicitud se encuadra en la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, un esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin consecuencias penales ni antecedentes impositivos. Aunque no se trata de un perdón fiscal absoluto, el régimen habilita una regularización sin castigo, lo que convierte a esta adhesión en un elemento relevante dentro de la investigación judicial que enfrenta el matrimonio en los tribunales federales de Comodoro Py.

El mecanismo contempla un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, en el que se elimina la obligación de justificar variaciones patrimoniales, limitando la declaración a ingresos, gastos y deducciones. En el caso de Angeletti, su ingreso al sistema y su inscripción simultánea en IVA y Ganancias en octubre de 2025 sugieren una regularización tardía de su situación fiscal.

La situación adquiere especial dimensión política por el rol de Adorni como vocero central del gobierno en materia de transparencia, control del gasto y lucha contra la corrupción. En ese marco, la regularización de su cónyuge introduce una tensión entre el discurso oficial y la situación patrimonial del entorno familiar.

Según consta en registros oficiales, Angeletti figura como trabajadora autónoma desde abril de 2017 bajo actividades profesionales, científicas y técnicas. Sin embargo, no formalizó su inscripción en IVA ni en Ganancias hasta casi ocho años después, cuando su esposo ya ocupaba un cargo de primera línea y ambos integraban la nómina de Personas Políticamente Expuestas.

Para los investigadores, la adhesión al régimen abre interrogantes sobre el origen de los ingresos y los movimientos financieros de la familia. La constancia de ARCA no detalla montos ni activos regularizados, información que permanece bajo secreto fiscal. Tampoco se conocen las razones que motivaron el sinceramiento en un año electoral de alto escrutinio público.

El patrimonio del matrimonio ya se encuentra bajo análisis judicial. Entre las operaciones investigadas figura la compra de un departamento en Caballito en 2025 por US$30.000 en efectivo, junto con una hipoteca sin intereses por US$200.000. También se analiza la adquisición de una vivienda en el country Indio Cua por US$120.000, con pagos parciales en efectivo y financiamiento privado.

En esa misma causa, un contratista declaró haber recibido US$245.000 en efectivo, sin facturación, por refacciones en esa propiedad. A ello se suman gastos por viajes al exterior por más de US$27.000, consumos turísticos locales y deudas declaradas en acuerdos informales.

Además, según registros del Banco Central y fuentes financieras, la familia acumuló gastos con tarjetas de crédito por más de $85,1 millones durante 2025, con un promedio mensual que supera ampliamente los ingresos declarados del funcionario, cuyo salario rondaba los $3,5 millones mensuales, mientras Angeletti aún figuraba como monotributista.

Pese a las consultas periodísticas, Adorni no brindó comentarios sobre la situación fiscal de su esposa. En tanto, la Justicia espera la presentación de su declaración jurada patrimonial, que podría aportar nuevos elementos a una causa que combina inconsistencias financieras, operaciones en efectivo y ahora, un proceso de regularización tributaria bajo la figura de “inocencia fiscal”.